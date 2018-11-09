Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский обвинил бывших коллег в финансовых махинациях

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выступил с обращением. Поводом стал непрекращающийся конфликт между ним и коллегами, с которыми он когда-то выступал на одной сцене.

– Нынешний директор ООО «Уральские пельмени продакшн» Евгений Орлов вместе с артистами шоу вывели деньги и активы из моей компании и теперь активно пытаются уйти от ответственности, – заявил Сергей Нетиевский. – В 2016 году, будучи заместителем генерального директора ООО «Идея Фикс медиа», имея возможность онлайн подтверждать платежи компании, Евгений Орлов тайно за спиной акционеров перевел на счета артистов шоу «Уральские пельмени» займами около 70-ти миллионов рублей и сделал их невозвратными в компанию.

Общий ущерб компании «Идея Фикс Медиа» Сергей Нетиевский оценивает в сумму порядка 330 миллионов рублей.

– Теперь, понимая неизбежность ответственности, артисты с директором придумали и растиражировали историю, что якобы я их обманывал, – добавил Сергей Нетиевский. – Хотя, узнав про все их схемы, я, как раз, пытался найти мирное решение неприятной ситуации. Страх ответственности и нежелание отдавать деньги привел артистов шоу к тому, что на меня теперь оказывается психологическое давление, угрозами меня пытаются вынудить забрать заявления об их совместных противоправных действиях по выводу денег и активов. Очень жаль, что для моих бывших друзей и коллег главной ценностью стали деньги, а не творчество и отношения.

Сергей Нетиевский: «Понимая неизбежность ответственности, артисты с директором придумали и растиражировали историю, что якобы я их обманывал»Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам нынешний директор «Уральских пельменей» назвал обвинения Сергея Нетиевского несправедливыми и необоснованными.

– Все, что он (Нетиевский, - Ред.) там написал, уже рассматривалось в судах, – заявил «КП-Екатеринбург» Евгений Орлов, генеральный директор «Уральские Пельмени Продакшн». – Все эти суды он проиграл. Сам в части фигурантом был. Где-то получал деньги, где-то согласовывал транзакции, где-то согласовывал платежи. Думаю, что Сергей Александрович понимает, что его собственный уровень ответственности за содеянное по отношению к участникам команды достаточно высок, проблематичен и уже установлен ущерб. И думаю, что все его текущие обвинения в прессе обусловлены именно этим.

Конфликт между Нетиевским и его бывшими коллегами начался два года назад. По словам команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала зарплату остальных участников. Хотя изначально все работали на равных правах. Когда обман вскрылся, юмористы прогнали Сергея. А тот в свою очередь оспаривал увольнение через суд.

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