«Уральские пельмени» забрали у бывшего директора Сергея Нетиевского право пользоваться их названием

«Уральские пельмени» через суд продолжают разбираться со своим бывшим директором Сергеем Нетиевским. Еще в 2015 году актер покинул шоу из-за конфликта. Другие участники корректива считали, что зарплата Нетиевского в разы превышала доход остальных и уволили его. Позже шоумен оспаривал увольнение через суд. После одного разбирательства последовала череда других.

Вот, например, 16 июня Арбитражный суд Москвы встал на сторону всего коллектива и удовлетворил их иск. Согласно решению суда, теперь компании «Фест Хенд Медиа», которой владеет Нетиевский, запрещено использовать товарный знак «Уральские пельмени». Также во время разбирательств исковые требования были снижены до 300 тысяч рублей. По словам директора коллектива Евгения Орлова, команду полностью устроило это решение.

- Эту победу мы обязательно будем использовать в остальных процессах, а также в уголовных проверках в отношении деятельности Сергея Нетиевского - добавил Евгений Орлов.

Также Орлова заметил, «Уральские пельмени» будут и дальше судиться с актером, потому что пока бывший директор сам не идет на мировую. Но для этого нужно извиниться и вернуть деньги, которые Нетиевский забрал у коллектива.

Сам Сергей Нетиевский говорит, что весь конфликт крутится вокруг самого первого концерта в 2009 году. Тогда команда КВН впервые выступила на СТС с праздничной программой «Уральские пельмени. Нам 16 лет». Как утверждает актер, выступление он организовал за свой счет.

Вот как прокомментировал эту ситуацию Сергей Нетиевский:

Самый первый юбилейный концерт Уральские пельмени – 16 лет за был снят за счет моего ИП и именно он послужил стартом нашего шоу на СТС. Об этом ребята даже рассказывают в интервью на ютуб. Затем эта программа была передана в одну из моих компаний «Фест Хенд Медиа». Чтобы компенсировать все средства, которые на нее были потрачены, она была реализована через эфир СТС. Мои бывшие коллеги после моего ухода сначала пытались запретить использовать сам юбилейный концерт, но суд им отказал.

В 2017 моя компания «Фест хенд медиа» передала коллективу товарный знак за символичную стоимость 1 рубль и как только они его получили, сразу начали препятствовать любому использованию программ шоу Уральские пельмени 2009-2015 гг.. на СТС и в ютуб. Везде, где есть наименования «Уральские пельмени».

Мы не согласны и считаем, что эти программы были созданы без товарного знака, а с использованием наименования коллектива, которое сформировалось в обиходе аж с 1998 года. Мы ждем мотивированного решения суда и будем подавать апелляционную жалобу.

Вообще противостояние идет давно, с 2015 года. Сначала члены коллектива требовали от меня и моих компаний 170 миллионов, потом 49, потом пять, а сейчас уже 300 тысяч. Их требования как видите, снижаются, потому что, уже не за что цепляться. И все это делается, чтоб я отказался от своих законных серьезных требований к ним.

Сейчас в Арбитражном суде Москвы к ним будет два разбирательства на 56 миллионов и на 9 миллионов о нарушении моих авторских и исполнительских прав в сборниках из старых программ, которые мои бывшие коллеги продают за сотни миллионов на СТС, нарушая мои права. Еще один иск на 68 миллионов, о том, что артисты вместе с Орловым вывели эти средства через займы с одной из моих компаний.

Я сожалею, что Пельмени, руководимые Орловым Евгением не хотят вернуть деньги и цивилизованно разойтись. Вместо этого продолжают давление на меня. Их задача просто остановить меня разными путями.

Я, как продюсер запустивший это шоу, в любом случае с уважением отношусь к «Пельменям», желаю реализовать свои «творческие способности» в новых программах, запустить наконец то новые проекты и сохранить коллектив. Готов к мирным переговорам, но пока в ответ получаю только ультиматумы.

Напомним, ранее «Уральские пельмени» пошли на перемирие партнерами Сергея Нетиевского и отозвали иск на 210 миллионов рублей. Однако, финансовые претензии к бывшему директору еще остались.

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