2019-12-09T17:44:51+03:00
Звезды

«У самого Нетиевского мозги на место не встали»: «Уральские пельмени» отозвали иски к компании бывшего директора

Арбитражный суд Москвы вернул сторонам документы с требованиями на 210 миллионов рублей
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Юмористы судятся со своим коллегой с 2015.Юмористы судятся со своим коллегой с 2015.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Арбитражный суд Москвы вернул иск «Уральских пельменей» к компании, которая связана с их бывшим директором Сергеем Нетиевским. По словам участников коллектива, они достигли перемирия с «Идея Фикс Медиа» и никаких претензий к ним не имеют. А вот с Нетиевским к согласию пока не пришли.

- Его партнеры признали все наши права, нашу позицию и проявили рационализм и конструктивность. Мы планируем обсудить с ними совместное сотрудничество. Споры между нами полностью прекращены, взаимных претензий нет, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей».

Среди ответчиков по иску почти все основные актеры шоу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Среди ответчиков по иску почти все основные актеры шоу.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судебные разбирательства между коллективом «Уральские пельмени» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским тянутся уже несколько лет. Коллега по творческому цеху покинул шоу еще в 2015 году и тогда началось. По словам участников команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала доход остальных участников. Из-за этого юмористы уволили своего коллегу.

- Мы договорились пока судебные разбирательства не комментировать. Могу сказать, что мировую договорённость о взаимных спорах нами достигнута не с самим Нетиевским, а с его партнерами. У самого Нетиевского мозги на место еще не встали, это чудесное событие пока не случилось, - добавил Орлов.

Напомним, Нетиевский оспаривал увольнение через суд. А сами «Уральские пельмени» потребовали у экс-директора 210 миллионов рублей – 200 предназначались на защиту прав на товарные знаки, еще 10 – на запрет использования роликов в интернете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский потребовал от своих бывших коллег вернуть 68 миллионов

Первое заседание по иску прошло 17 июля в Арбитражном суде Москвы (подробности).

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский обвинил бывших коллег в финансовых махинациях

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский выступил с обращением. Поводом стал непрекращающийся конфликт между ним и коллегами, с которыми он когда-то выступал на одной сцене. (Подробности)

"Уральские пельмени" "отвоевали" у экс-директора Сергея Нетиевского архивные выпуски шоу

Участник шоу «Уральские пельмени» продолжают бороться на права на архивные выпуски. Арбитражный суд Московского округа рассмотрел жалобу коллектива и отменил постановление предыдущей инстанции, которое было вынесено в пользу экс-директора команды Сергея Нетиевского. Дело отправлено на новое рассмотрение. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Возможно, придется вырывать верхние зубы»: Сын певицы Валерии рассказал о последствиях серьезного ДТП под Санкт-Петербургом
День страшной аварии молодой человек теперь называет вторым Днем рождения. Арсений уверен, что спасение его, остальных пассажиров и двушки-водителя - дело счастливого случая
Новости 24
В Свердловской области за выходные на железнодорожных путях пострадали двое мужчин
Екатеринбуржцы внесли в генплан больше 2,5 тысяч предложений
На Урале акушера-гинеколога обвиняют в смерти роженицы
Первые «Ласточки» из Перми и Тюмени прибыли сегодня в Екатеринбург
Самый активный участник убийства Ксении Каторгиной остался в СИЗО
Ждите мокрый снег и гололед: на Урал надвигается непогода
Сад Вайнера в центре Екатеринбурга облагородят только в 2023 году
В Нижнем Тагиле за 144 миллиона построят новый детский сад
«Искать-то надо в себе»: экс-звезда «Уральских пельменей» Михалкова объяснила, почему люди не мечтают
Почти в три раза больше, чем в прошлом году: за неделю на трассах Урала в страшных авариях погибли 14 человек
Участницу убийства Ксении Каторгиной оставили под арестом
В Свердловской области более 1000 человек приняли участие в интерактивных лекциях по профилактике наркомании
«Вышел в магазин и не вернулся»: на Урале вторые сутки ищут пенсионера с перебинтованной ногой
На Урале ста подросткам не выплатили зарплату за летнюю работу в спорткомплексе
Представители медицинского сообщества рассказали все, что известно о псориазе на сегодняшний день
Следователи подключились к проверке бездомных собак, которые в Березовском покусали мальчика
Росгвардейцы поймали свердловчан, которые украли у таксиста машину
Женщин больше, чем мужчин: в Екатеринбурге живут одни из самых ревнивых россиян
Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной угрожает суду самоубийством
В Екатеринбурге на тропу войны с гололедом вышли больше 400 рабочих
Обвиняемого в убийстве Ксении Каторгиной оставили в СИЗО
Голосуем по-современному: Куйвашев в Instagram решает судьбу нерабочего 31 декабря
Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО
В Екатеринбурге на благотворительном аукционе в помощь детям собрали 86,5 миллионов
По ночам на трассе Екатеринбург - Курган будут чинить ж/д переезд
Водитель отсудил у транспортной компании 200 тысяч за травму головы
Один человек погиб, двое ранены: экс-сотрудница свердловской колонии протаранила иномарку с детьми