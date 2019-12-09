«У самого Нетиевского мозги на место не встали»: «Уральские пельмени» отозвали иски к компании бывшего директора

Арбитражный суд Москвы вернул иск «Уральских пельменей» к компании, которая связана с их бывшим директором Сергеем Нетиевским. По словам участников коллектива, они достигли перемирия с «Идея Фикс Медиа» и никаких претензий к ним не имеют. А вот с Нетиевским к согласию пока не пришли.

- Его партнеры признали все наши права, нашу позицию и проявили рационализм и конструктивность. Мы планируем обсудить с ними совместное сотрудничество. Споры между нами полностью прекращены, взаимных претензий нет, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Орлов, директор «Уральских пельменей».

Среди ответчиков по иску почти все основные актеры шоу.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судебные разбирательства между коллективом «Уральские пельмени» и их бывшим директором Сергеем Нетиевским тянутся уже несколько лет. Коллега по творческому цеху покинул шоу еще в 2015 году и тогда началось. По словам участников команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала доход остальных участников. Из-за этого юмористы уволили своего коллегу.

- Мы договорились пока судебные разбирательства не комментировать. Могу сказать, что мировую договорённость о взаимных спорах нами достигнута не с самим Нетиевским, а с его партнерами. У самого Нетиевского мозги на место еще не встали, это чудесное событие пока не случилось, - добавил Орлов.

Напомним, Нетиевский оспаривал увольнение через суд. А сами «Уральские пельмени» потребовали у экс-директора 210 миллионов рублей – 200 предназначались на защиту прав на товарные знаки, еще 10 – на запрет использования роликов в интернете.

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