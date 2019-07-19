Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский потребовал от своих бывших коллег вернуть 68 миллионов

И конца и края нет судебным разбирательствам между участниками шоу «Уральские пельмени» и их бывшим директором и коллегой по сцене Сергеем Нетиевским. В 2015 году актер покинул шоу из-за конфликта. По словам команды, Нетиевский на протяжении нескольких лет обворовывал коллектив - его зарплата в несколько раз превышала доход остальных участников. Из-за этого юмористы уволили своего коллегу. Сергей оспаривал увольнение через суд. После одного разбирательства последовала череда других.

Сегодня история продолжилась. PR-служба Сергея Нетиевского сообщила, что он требует от «Уральских пельменей» вернуть его компаниям «Идея фикс медиа» и «Фест хенд медиа» 68 миллионов рублей. Первое заседание по иску прошло 17 июля в Арбитражном суде Москвы. Иск был предъявлен к актерам Дмитрию Брекоткину, Александру Попову, Сергею Исаеву, Дмитрию Соколову, Вячеславу Мясникову, Сергею Ершову и Сергею Калугину.

Среди ответчиков по иску почти все основные актеры шоу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Адвокаты ответчиков не предоставили никаких доказательств, на основании чего нынешний директор «Уральских пельменей» Евгений Орлов в 2016 году, будучи Генеральным директором ООО «Идея фикс медиа» выдал актерам займы (на сумму 68 млн. рублей, - Ред.), а затем сделал их невозвратными, - сообщает Ольга Куликова, представитель Сергея Нетиевского.

Сам Нетиевский отметил, что он также обратился в правоохранительные органы.

- Орлов каждому человеку выдал по два займа по 4 миллиона 900 тысяч рублей, - объясняет «КП-Екатеринбург» Сергей Нетиевский. – Ни Орлов, ни представители «Пельменей» не предоставили внятных доказательств, на основании чего они сделали эти займы невозвратными. Это большие деньги. Эти займы придется возвращать. Есть опасность, что здесь вообще есть признаки мошенничества. Мы заявление по действиям Орлова подали в правоохранительные органы со всеми исчерпывающими доказательствами. Но они пока бездействуют.

Представители «Уральских пельменей» обещали прокомментировать эту информацию позже.

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