Фото: facebook.com/netievskij

Зрители знают Сергея Нетиевского как блистательного ведущего и актера шоу «Уральские пельмени». Он мог сыграть как губернатора, так и забавного простачка, пышногрудую учительницу Мальвину Карловну, одного из тройки комаров, главу типичной российской семьи на отдыхе – и все роли ему удавались ему на высшем уровне. Но юморист покинул коллектив в 2015 году. Рассказываем, почему он поругался с коллегами по цеху, а также что стало с Сергеем Нетиевским спустя пять лет.

Сергей Нетиевский родился в 1971 году в небольшом уральском поселке Басьяновский Свердловской области. После школы он в Уральский технический университет, там то и открыл в себе актерские таланты, когда начал выступать за команду КВН. После получения диплома Сергей через год вступил в знаменитую команду «Уральские пельмени». Уже через четыре года Нетиевский стал директором коллектива, а популярность участников только росла. В 2000 году юмористы выигрывают чемпионат Высшей лиги КВН.

Но постепенно слава квнщиков из Екатеринбурга начала угасать, а Сергей предвидя это, решил создать юмористическое шоу. И буквально за несколько лет «Уральские пельмени» превратились в бренд. Нетиевский обивал пороги телеканалов и в 2007 году «пельмени» стали выходить на канале СТС с собственной передачей. Шоу стало невероятно популярным, как и все его участники.

Помимо «Уральских пельменей», Сергей Нетиевский участвует в других проектах на СТС. В 2011 году он выступает креативным продюсером проекта «Нереальные истории». Это скетч-шоу с постоянным сюжетом и персонажами. Сергей вживается в роль ленивого бродяги Петра, просящего милостыню у негоциантов, проезжающих мимо. Параллельно с этим выступает в роли сценариста популярной, полюбившейся зрителям комедии «Выкрутасы».

Фото: предоставлено Сергеем Нетиевским

ПОЧЕМУ «ПЕЛЬМЕНИ» СУДЯТСЯ

В 2015 году Сергей Нетиевский пропадает с телеэкранов. В это время на всю страну разыгрывается скандал между Нетиевским, директором и артистом шоу «Уральские пельмени» и другими его участниками. Юмористы обвиняли Сергея в том, что тот зарабатывает на их шоу больше остальных. В след за ссорами последовал уход Сергея из коллектива, а потом и череда исков.

В суде «пельмени» пытались поделить деньги на концертах и передачах, а также решить, кому принадлежит бренд. За пять лет в обе стороны было десятки исков. Некоторые из них бывший директор команды выиграл, часть из них проиграл. Нетиевский заявляет, что лично он не проиграл ни одного суда, в «пельменях» считают иначе. По словам Сергея, это все черный пиар со стороны экс-коллег, а лично он им ничего не должен, а все долги лежат на двух компаниях.

Дело в том, что пока «Уральские пельмени» судились только с двумя компаниями:«Фест хэнд медиа» и «Идея фикс медиа». Но они были под управлением Сергея Нетиевского.

В любом случае, исход конфликта пока не ясен. Суды еще продолжаются, решения оспариваются.

Фото: предоставлено Сергеем Нетиевским

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ НЕТИЕВСКИЙ

В 2016 году Сергей Нетиевский сотрудничал с телеканалом «Москва 24», где транслировался его авторский проект «Ухо Москвы», а через год вышла программа «Ньюс-Баттл Профилактика». Затем он появился на шоу «Сто к одному» на СТС. Был и продюсерский проект в 2017 году - «Лига импровизаций».

В 2016 году Сергей Нетиевский начал сотрудничество с телеканалом. На «СТС» Сергей появился в шоу «Сто к одному». Продюсерским проектом Нетиевского стала передача «Лига импровизаций», которую он запустил в 2017 году.

Помимо этого, Нетиевский успел запустить новогоднюю программу «Шоу из воздуха», которая транслировалась в 2018 году, а также успел зарекомендовать себя, как отличный ведущий корпоративов.