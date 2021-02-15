Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 15 февраля 2021 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 263 новых случаев заражения коронавируса, 101 из них приходится на столицу Среднего Урала.Также новые случаи подтверждены у жителей Верхотурья, Сухого Лога, Новой Ляли, Ирбита, Богдановича, Нижнего Тагила, Березовского, Серова, Полевского и других населенных пунктов Свердловской области.Общее число заразившихся COVID-19 с начала пандемии в регионе составляет 75 027 человек, из которых 67 854 человека вылечились. Только за прошедшие сутки диагноз сняли у 274 человек.На данный момент состояние 313 пациентов оценивается как тяжелое, 213 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 132 подключены к аппаратам ИВЛ.Также за сутки подтвердились еще 10 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 231 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ больницах Свердловской области почти в два раза сократилось число ковидных коек. На будущей неделе для оказания плановой помощи вернуть еще 600 мест (подробнее)Креков пообещал уральцам к лету «совершенно иное качество жизни». Но при одном условии (подробнее)В Свердловской области начинается вакцинация жителей отдаленных территорий. Выезды начнутся с 15 февраля (подробнее)Как записаться на прививку от коронавируса в Свердловской области. В регионе работают 60 кабинетов, где можно поставить вакцину (подробнее)Главный санитарный врач Свердловской области: «На «британский штамм» проверяют семь человек». Дмитрий Козловских рассказал, как тестируют людей, вернувшихся из Великобритании, можно ли нанять сиделку в «красную зону» больницы, и когда можно будет снять маски (подробнее)Пить или не пить после прививки от коронавируса: отвечает главный эпидемиолог Екатеринбурга. Александр Харитонов в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) рассказал, можно ли делать прививку тем, кто хочет стать родителями, стоит ли бояться вакцинации и какие могут быть осложнения (подробнее)