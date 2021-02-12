Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 12 февраля 2021 года

В регионе сохраняется масочный режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 276 новых случаев заболевания коронавирусом, из которых 146 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены у жителей Верхней Пышмы, Полевского, Верхней Салды, Березовского, Ирбита, Богдановича, Сысерти, Первоуральска, Красноуфимска и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 12 февраля 2021 года на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 74 224 человек, из которых 67 018 полностью выздоровели. Только за прошедшие сутки диагноз снят у 284 человек.

Состояние 328 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 213 из них размещены в палатах реанимации, 137 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 14 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 2 197 человек.

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