Татьяна Мерзлякова рассказала, кто окажет помощь погорельцам с ЖБИ

Трагедия унесла жизни восьми человек Фото: Евгений СТОЯНОВ

Власти Екатеринбурга окажут материальную помощь семьям погибших в страшном пожаре в девятиэтажном доме на ЖБИ в ночь на 12 января. Об этом заявила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, по словам которой об этом на штабе сразу после пожара ей заявили и.о. главы Екатеринбурга Алексей Орлов и бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский.

- Они доложили, что помощь будет оказана всецело в полном объеме. Другое дело, что никто не мешает общественности свою помощь оказать. Мы узнаем у наших друзей из «Красного креста», они тоже оказывают помощь, мы им подсказываем какие-то адреса, - говорит Татьяна Мерзлякова. – Но еще раз хочу сказать: меня удовлетворили ответы руководителей, которые заявили, что будут выделены средства.

Татьяна Мерзлякова следит за ситуацией с выплатой материальной помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также уполномоченный по правам человека в Свердловской области заявила, что сейчас в управляющей компании «Радомир-Инвест», которая обслуживает дом, где произошел пожар, проходит внутренняя проверка, о которой Мерзляковой доложат 21 января.

Возможной причиной гибели восьми человек в пожаре на ЖБИ могло стать несвоевременное информирование спасателей о трагедии. Об этом в Гордуме сообщил заместитель начальника городского пожарно-спасательного отряда № 60 Анатолий Бронников.

По его словам, из горящего дома на Рассветной, 7 не поступило ни одного звонка.

- Первое сообщение о пожаре поступило из соседнего дома, этот факт уже подтвержден, - говорит Анатолий Бронников.

Напомним, что огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже. В этой квартире был отключен свет за неуплату, поэтому жильцы пользовались свечами.

Пожар начался в квартире на втором этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее стало известно, что городские власти выплатят по 100 тысяч рублей семьям погибших.

- Без помощи и поддержки оставить дело нельзя. Мы приняли решение каждому члену семьи выплатить по 100 тысяч компенсации, - сообщил Алексей Орлов.

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