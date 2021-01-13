Страшный пожар, который произошел в Екатеринбурге в ночь на 12 января, унес восемь человеческих жизней. Большая часть погибших - это те, кто не стал дожидаться пожарных и выскочил на лестничную клетку, которую заволокло дымом. В их числе была 38 –летняя Наталья и ее 7-летняя дочка. Женщина просила о помощи в Twitter…Началось же все с того, что около трех часов ночи загорелась квартира на втором этаже. В ней на тот момент находилось четыре человека: 17-летний Артем, его мама и отчим, а также друг семьи. Подросток был единственным, кому удалось выбраться из огня живым. С ожогами первой и второй степени его увезли в больницу.В СУ СКР по Свердловской области завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В «нехорошей» квартире следователи обнаружили множество окурков. Кроме того, были найдены свечи и горелки, которые могли послужить источником возгорания. Семья использовала их, потому что из-за долгов им отключили электричество.В настоящее время выживший Артем находится в больнице. Позже его заберет к себе родной отец. Но «Комсомолке» удалось пообщаться с парнем и узнать подробности той страшной ночи.«УВИДЕЛ ОГОНЬ В СОСЕДНЕЙ КОМНАТЕ»- Артем, как вы себя чувствуете?-У меня ожоги первой и второй степени, но состояние нормальное. Врачи говорят, что скоро могут выписать. Только пока не знаю, когда это случится.-Вы помните ночь на 12 января, что произошло?- Я спал, но проснулся от того, что почувствовал запах дыма. Открыл окно и только после этого выбежал на улицу.- А как вы поняли, что пожар именно в вашей квартире?-Я увидел огонь в соседней комнате. У нас двухкомнатная квартира. Я был в своей комнате. Это было около двух часов ночи.- Вы выбежали на улицу и оставили дверь открытой. Могло ли это усилить тягу и позволить огню распространиться?- Нет, это бред. Когда я выбегал, дверь уже была открыта. Ее мог не закрыть отчим, который выходил покурить.-Кто находился в квартире в момент пожара?- Дома была моя мама, отчим и их друг, который пришел в гости тем вечером.- Почему вы их не разбудили?- Я растерялся…«ОТЧИМ НИКОГДА НЕ КУРИЛ В КВАРТИРЕ»- Артем, вы предполагаете, какая была причина пожара?- Я предположил, что из-за сигареты.- Кто мог курить дома?- Отчим курил. Но обычно он выходил в коридор или на балкон. Но дома он не курил.- Но потом следователи нашли возле дивана, где был очаг возгорания, несколько сигаретных окурков.- Видимо он курил в этот раз. Но раньше он так не делал.- В вашей квартире было отключено электричество. Если это правда, когда отключили?- У нас действительно отключили электричество еще месяц назад. Света нет с декабря. Из-за этого я ходил к своему дяде, который живет в соседнем доме. У нас была газовая плита, было отопление. А электричество отключили из-за неуплаты. Когда был карантин, мама лишилась работы. Она была помощником на кухне в школе №130.- Есть еще одна версия пожара. Света не было, и вы жгли свечи. Могла ли свеча упасть в тот вечер на диван?- Такое тоже возможно. Свечей было немного, жгли только вечером и в одной комнате. Когда переходили в другую комнату, переносили ее с собой.СКАЗАНО НА РАДИО «КП»:Константин Мережников, заместитель прокурора Кировского района Екатеринбурга. - У следствия есть ряд версий случившегося, но пока невозможно сказать о виновном лице. Действиям управляющей компании по поводу наличия или отсутствия электрической энергии в квартире, где случился пожар, будет дана оценка в ходе расследования. Постановлением правительства РФ от 2 апреля был закреплен мораторий на отключение от коммунальных услуг. Он действовал до 31 декабря. С 1 января у исполнителей коммунальных услуг снова есть право ограничивать и приостанавливать предоставление коммунальных услуг. Исполнитель в 2020 году мог информировать граждан о долге, и что есть возможность впоследствии ограничить предоставление услуги. Но ни уведомлений об этом не должно было быть, ни самих ограничений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вышли в подъезд из квартир»: Что погубило восемь человек в пожаре на ЖБИ. Страшный пожар в многоэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге возник из-за неосторожного обращения с огнем (подробнее).«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее).Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. Спасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее).Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет. В прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее).«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter. 12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее).