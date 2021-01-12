12 января, 2:58. В диспетчерскую службу 112 поступил звонок с сообщением о пожаре.- Рассветная, 7. Чувствуем запах гари. В подъезде сильный дым. Горим, - коротко сообщил голос по телефону.Красные машины пожарных в считанные минуты домчались до двухподъездной девятиэтажки в микрорайоне ЖБИ. Черный дым валил из квартиры на втором этаже. Спасатели приступили к эвакуации жильцов: 90 человек вывели на тридцатиградусный мороз, среди них 9 детей.Со второго этажа, где горела квартира, огнеборцы на руках вынесли четверых взрослых и одного подростка. Последний был еще жив, его передали медикам.В это же время в гимназии №176, которая находится рядом с домом, развернули спасательный пункт. На месте работал психолог МЧС.В 3:40 диспетчер МЧС передал сообщение полиции о первых погибших.- Имеются 5 пострадавших и четверо погибших, - тревожно сказал диспетчер.ПОМОГЛИ УРОКИ ОБЖЖителей горящего дома на Рассветной разбудил запах гари. Так, например, 13-летний мальчик почувствовал дым и побежал к маме.- Он мне говорит «Мам, смотри, там какие-то огонечки», а я и думаю, что он шутит или в телефон играет. Я даже испугалась, время три часа ночи. Я спала и ничего не соображала. А сын проснулся, выглянул в окно и увидел огонь. Горела соседняя квартира, - объяснила Ольга.Мама с мальчиком вышли на балкон, чтобы дождаться помощи. Они спаслись.Повезло и 16-летнему школьнику по имени Александр. Мальчик также почувствовал запах гари. Он сразу же побежал на помощь своей 69-летней бабушке. Подросток принес ей шубу и помог выйти на балкон. А затем смочил тряпки – для себя и для пожилой женщины – чтобы было проще дышать. Подросток признался, что не растерялся в экстренной ситуации и вспомнил уроки ОБЖ.- Сидели на балконе минут 20 – ждали пока приедет МЧС. Потом услышал, как выламывается дверь. Тут же стал кричать, что мы на балконе. Когда пожарные зашли, я первым делом сказал: «Наденьте на бабушку противогаз», а сам пошел открывать все окна, чтобы угарный газ улетучился, - вспоминает парень. – Потом нас начали выводить, бабушка едва не упала, ведь ступеньки были в саже и мокрые.АУ, «ТВИТТЕР»!В это же время на 9-ом этаже 38-летняя Наталья Белова пытается спастись вместе со своей 7-летней дочерью. Но женщина не звонит пожарным, она в панике начинает писать сообщения в «Твиттере».- Вызовите пожарных. Верхний этаж, не можем спуститься. Я с ребенком взаперти, - публикует она сообщения.Для пущей убедительности женщина выкладывает фотографию из задымленной квартиры. Время на ее сообщения - 3:00 ночи. В это время пожарные вовсю работают возле дома.Ошибка Натальи была в том, что она не стала дожидаться спасателей в квартире. Она схватила дочку и побежала на лестничную клетку. Но сил спуститься уже не было - она и дочка надышались угарным газом.- К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило, - объяснила позже руководитель пресс-службы МЧС по Свердловской области Наталья Зырянова. – Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter.Наталья умерла на месте, ее дочка скончалась в карете скорой помощи, по дороге в больницу.ПОЧЕМУ ОНИ ПОГИБЛИОчаг возгорания был в квартире на втором этаже. По информации источника «КП» в ней жила неблагополучная семья.Чуть позже возле дивана следователи обнаружили окурки от сигарет.- Им отключили электричество за неуплату счетов. Поэтому они использовали восковые свечи и горелки. От них мог загореться диван. Кроме того, там было найдено множество окурков, - уточняет собеседник. – Хозяева скончались на месте, а у 17-летнего сына женщины диагностировали ожоги 1 и 2 степени стоп и отравление угарным газом.Но в пожаре погибли не только хозяева «нехорошей» квартиры. Погибшие были обнаружены и на 5-м и на 9-м этажах. По словам экспертов, скорее всего, люди надышались угарным газом.- Большинство погибших это те, кто вышел в подъезд из квартир, - коротко ответили в МЧС.Предварительно известно, что управляющая компания не особо следила за мерами противопожарной безопасности. В доме, построенном в 1982 году, были большие проблемы с вентиляцией, и именно она могла повлиять на распространение дыма в подъездах и квартирах.- В отношении УЖК «Радомир-Инвест», которая занимается обслуживанием этого дома, в 2019-м году было проведено четыре внеплановых проверки. Тогда было выявлено 28 нарушений пожарной безопасности, - рассказал источник в МЧС. - Большинство предписаний – не были устранены. Поэтому в ходе новых проверок, которые были проведены в 2020-м году, пожарные инспекторы зафиксировали уже 29 нарушений противопожарных норм. Правда, четыре нарушения УК все-таки устранила.В настоящий момент Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Официальную причину смерти людей пока не называют.КСТАТИПОГОРЕЛЬЦАМ ПОГОГУТ МАТЕРИАЛЬНОВласти Екатеринбурга в утро трагедии собрали экстренное совещание. На нем приняли решение материально помочь всем погорельцам. О какой компенсации идет речь, пока не уточняется.- К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнём в одной из квартир, – сообщил временно исполняющий полномочия Главы Екатеринбурга Алексей Орлов – В доме тепло не выключали. До 10:00 утра 12 января был обесточен только один подъезд, где произошёл инцидент. Ближе к полудню люди начали возвращаться в свои квартиры. Пока разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим.Также ситуацию держит под контролем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Организовано взаимодействие со всеми оперативными службами и Администрацией города Екатеринбурга.МНЕНИЕ ПСИХОЛОГАМихаил ПЕРЦЕЛЬ, главный психотерапевт Свердловской области:- В стрессовых ситуациях люди просят о помощи везде, где только возможно. В том числе и там, где им привычно это делать. Насколько я знаю, на место ЧП оперативно приехали пожарные, спасатели, психологи МЧС и полиция. Сейчас люди активно пользуются социальными сетями. Это некая примета времени. Соцсети расширяют возможности людей коммуницировать и взаимодействовать с другими людьми. В данной ситуации человек ничего не транслировал, он просил о помощи.КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТАВентиляционная шахта - источник опасностиДмитрий ЛАРИОНОВ, техник-смотритель ТСЖ:- Мало кто в курсе, в каком состоянии в домах находятся вентиляционные шахты. В большинстве квартир они выходят на кухню и в туалет,– и никто не воспринимает шахту, как источник опасности. Я почти уверен, что угарный газ на верхние этажи проник именно через вентиляцию. Именно поэтому в случае пожара в своем подъезде надо относиться к вентиляции, как к закрытому дымоходу. То есть - закрыть, покинуть помещение, где есть вентиляция, открыть все окна в квартире, одеться и закрыться в комнате с открытым окном. Такую простую инструкцию почти никто не знает. Вентиляционная шахта должна работать. Есть хороший способ проверить, в каком состоянии находится вентиляционная шахта - если к вам в квартиру приходит запах от соседей, значит, шахта не исправна!ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ. Врио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок. 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