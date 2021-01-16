Пожар на улице Рассветной в Екатеринбурге унес жизни восьми человек. В квартире, где вспыхнуло пламя, в тот день выжил только 17-летний юноша, а также кот его семьи. Пожарные нашли его после того, как погасили пламя и зашли в сгоревшую квартиру. Животное пряталось за унитазом.Правда, что стало с котом после этого, несколько дней было неизвестно, что всерьез обеспокоило зоозащитников Екатеринбурга. Накануне одному из них, зооспасателю Евгению Зенкову, удалось найти кота.- Была информация, что пожарные вынесли кота в подвал и оставили там, - рассказал «Комсомолке» Евгений Зенков. - Но мы столкнулись с тем, что попасть туда сложно. На двери висел замок. Но вчера мы обнаружили, что есть другая возможность попасть в подвал, ничего не взламывая и не спиливая замок.Спустившись туда, зооспасатель позвал кота и тот вдруг вышел к нему по трубе. Причем он позволил взять себя на руки и уложить в переноску.- У кота которого мы искали, имеется специфическая примета — отсутствует хвостик. У этого тоже нет хвоста, - говорит Евгений Зенков. - Также у кота, которого мы нашли, совпадает окрас, а мех сильно пахнет гарью. Так что мы практически не сомневаемся, что это был тот самый кот. Мы думали, что он будет в тяжелом состоянии, но это оказалось не так. Он довольно бодро смотрится.Животное передали в руки ветеринаров, а в будущем ему будут подыскивать новых хозяев и новый дом, так как его прежние хозяева погибли.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенокСпасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (Подробнее)«Вышли в подъезд из квартир»: Что погубило восемь человек в пожаре на ЖБИСтрашный пожар в многоэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге возник из-за неосторожного обращения с огнем (Подробнее)