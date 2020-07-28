К концу недели станет легче: Екатеринбург окутал дым от лесных пожаров

Со вчерашнего дня, 27 июля, жители Екатеринбурга и ближайших к нему городов начали ощущать в воздухе сильный запах гари, а местами была заметна и густая дымка. Оказывается, виной всему – лесные пожары на севере Свердловской области. По словам главного синоптика Уралгидрометцентра Галины Шепоренко, к концу недели ситуация должна улучшиться.

- Сейчас у нас северные воздушные потоки, оттуда может подтягивать дым с пожаров. В перспективе, к концу рабочей недели ситуация будет улучшаться, потому что пройдут дожди на севере Свердловской области, и пожарная опасность будет снижаться, - объяснила в разговоре с «Комсомолкой» Галина Шепоренко.

Пожары в регионе начались из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Екатеринбурге пару недель назад. Тогда столбики термометров достигли отметки в +40 градусов. При этом, по словам главного синоптика, в конце июля – начале августа в город снова придет жара, но уже не такая сильная – температура поднимется до +30.

Начиная с 17 июля в Свердловской области горит известный заповедник «Денежкин Камень». На сегодняшний день площадь пожара составляет 65 гектаров, с огнем борются порядка 100 человек, на подмогу вызван вертолет Ми-8 МЧС России.

Кроме того, на территории Ивдельского лесничества действуют 8 очагов площадью 830 гектаров. Там работает наибольшее количество специалистов парашютно-десантной и наземной службы Уральской базы авиационной охраны лесов, к тушению подключены арендаторы лесных участков.

- Мы пока не перешагнули уровня средних пятилетних значений, сложную ситуацию удается держать на контроле. При этом июль дал больше половины от общего количества лесных пожаров в текущем пожароопасном сезоне, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Всего в регионе сейчас полыхают 42 природных пожара, из них 21 спасателям удалось локализовать на площади 1,1 тысяча гектаров. А всего с начала года в области зафиксировано пожаров417. С огнем борются 653 человека и 148 единиц спецтехники, а также авиация и все виды мониторинга раннего обнаружения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Люди работают за пределом своих возможностей»: на Среднем Урале горит заповедник «Денежкин камень». Площадь пожара достигла 5,5 гектаров, на помощь позвали добровольцев из Москвы и Красноярска (подробнее)

«Люди истощены, нет времени ни поесть, ни поспать»: как идет борьба с огнем в заповеднике «Денежкин Камень». Из-за особенностей местности, тушить горящий лес здесь можно только вручную, а за водой приходится идти до реки пешком по горам несколько часов (подробнее)