Выше нормы на семь градусов: в Свердловскую область идет аномальная жара
Новая рабочая неделя станет по-настоящему летней для жителей Среднего и Южного Урала. По данным Уральского гидрометцентра, с 7 по 11 июля в Свердловской и Челябинских областях ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.
Согласно прогнозу погоды от гидрометцентра России, в Екатеринбурге столбик термометра будет на уровне +30…+34 градусов днем и +17…+20 градусов ночью.
Фото: гидрометцент России
СОВЕТЫ ОТ МЧС
Правила поведения при сильной жаре
1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;
2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;
3) воздержитесь от алкоголя, употребляй больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;
Памятка от МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС РФ
ИСТОЧНИК KP.RU