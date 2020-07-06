Выше нормы на семь градусов: в Свердловскую область идет аномальная жара

Новая рабочая неделя станет по-настоящему летней для жителей Среднего и Южного Урала. По данным Уральского гидрометцентра, с 7 по 11 июля в Свердловской и Челябинских областях ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Согласно прогнозу погоды от гидрометцентра России, в Екатеринбурге столбик термометра будет на уровне +30…+34 градусов днем и +17…+20 градусов ночью.

Фото: гидрометцент России

СОВЕТЫ ОТ МЧС

Правила поведения при сильной жаре

1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;

3) воздержитесь от алкоголя, употребляй больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;