2020-07-06T14:21:35+03:00
Общество

Выше нормы на семь градусов: в Свердловскую область идет аномальная жара

В Екатеринбурге столбик термометра будет на уровне +30 градусов
Олег ГАЛИМОВ
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, с 7 по 11 июля в Свердловской и Челябинских областях ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, с 7 по 11 июля в Свердловской и Челябинских областях ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и болееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Новая рабочая неделя станет по-настоящему летней для жителей Среднего и Южного Урала. По данным Уральского гидрометцентра, с 7 по 11 июля в Свердловской и Челябинских областях ожидается аномальная жара со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Согласно прогнозу погоды от гидрометцентра России, в Екатеринбурге столбик термометра будет на уровне +30…+34 градусов днем и +17…+20 градусов ночью.

Фото: гидрометцент России

Фото: гидрометцент России

СОВЕТЫ ОТ МЧС

Правила поведения при сильной жаре

1) одевайтесь правильно, носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

2) избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы, чаще находитесь в тени;

3) воздержитесь от алкоголя, употребляй больше жидкости, пейте минеральную воду без газа;

Памятка от МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС РФ

Памятка от МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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