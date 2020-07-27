2020-07-27T12:11:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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В Екатеринбурге сделали акцент на дезинфекции мест общественного пользованияВ Екатеринбурге сделали акцент на дезинфекции мест общественного пользованияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается уральская столица, где количество пациентов увеличилось на 198 человек.

Также COVID-19 подтвержден у жителей Нижнего Тагила, Нижней Туры, Серова, Первоуральска, Ревды, Березовского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Режа, Кушвы, Ирбита, Кировграда, Невьянска, Артемовского, Горноуральского, Туринского и Пышминского городских округов.

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Кроме этого, новые заболевшие появились в Красноуфимском, Нижнесергинском и Слободо-Туринском районах.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии достигло 19 725 человек, из которых 14 502 пациента полностью справились с опасным заболеванием (144 выписаны из больниц за последние сутки).

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Сейчас состояние 165 пациентов инфекционных отделений больниц Свердловской области остается тяжелым, 135 из них – в реанимации, 73 – на аппаратах ИВЛ. 701 человек находится в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки зарегистрировано четыре новых случая смерти от COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 240 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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