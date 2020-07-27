За сутки COVID-19 заболели еще 252 уральца

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердились еще 252 случая коронавируса. Больше всего новых заболевших – в Екатеринбурге. За время пандемии в регионе зафиксировали 19725 зараженных.

На сегодняшний день в больницах находятся 5247 пациентов. 165 человек – в тяжелом состоянии, 135 из них – в реанимации, 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 701. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Кроме того, подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Всего за время пандемии погибли 240 человек.

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии уральским медикам удалось выписать из больниц 14502 человека. Только за сутки из больниц выписали 144 пациента. Вице-губернатор Павел Креков рассказал, что в свердловских больницах число свободных коек увеличилось на 6%. Это значит, что кого-то врачи выписали, кто-то отправился долечиваться в места временной изоляции, а кто-то – дома.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 818 120 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 354 летальных исхода, выздоровели 603 329 человек.

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