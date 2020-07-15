За сутки в Свердловской области – еще 263 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 263 случая заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии – 16635 зараженных. Больше всего – в Екатеринбурге. Также лидерами антирейтинга городов оказались Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск и Березовский.

Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, немного снизилось – до 195, из них 83 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 871. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки от смерти погибли еще три человека. Всего в области – 175 смертей. Всего под наблюдением медиков в больницах находятся 5776 человек.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии медикам удалось вылечить 10614 уральцев. Только за сутки из больниц выписали 291 человека.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе до 20 июля. В основном, он касается людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом, по словам вице-губернатора Павла Крекова, в ближайшее время ожидать смягчения режима не стоит – уже вторую неделю каждый день фиксируется большое число заболевших.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

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