2020-07-15T11:28:14+03:00
Общество

За сутки в Свердловской области – еще 263 заболевших COVID-19

Лидерами антирейтинга городов стали Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Новоуральск и Березовский
Мария Трапезникова
Поделиться:
За сутки в Свердловской области – еще 263 заболевших COVID-19За сутки в Свердловской области – еще 263 заболевших COVID-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Свердловской области зафиксировали еще 263 случая заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии – 16635 зараженных. Больше всего – в Екатеринбурге. Также лидерами антирейтинга городов оказались Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первоуральск и Березовский.

Число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, немного снизилось – до 195, из них 83 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 871. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки от смерти погибли еще три человека. Всего в области – 175 смертей. Всего под наблюдением медиков в больницах находятся 5776 человек.

Динамика распространения коронавируса на Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но есть и хорошие новости: за все время пандемии медикам удалось вылечить 10614 уральцев. Только за сутки из больниц выписали 291 человека.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции в регионе до 20 июля. В основном, он касается людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. При этом, по словам вице-губернатора Павла Крекова, в ближайшее время ожидать смягчения режима не стоит – уже вторую неделю каждый день фиксируется большое число заболевших.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 746 369 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 770 летальных исходов, выздоровели 523 249 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом. Сейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы региона (подробнее)

Свердловский вице-губернатор не рекомендует ходить на Крестный ход в «Царские дни». Павел Креков напомнил, что пандемия коронавируса никуда не делась (подробнее)

«Царские дни» 2020 в Екатеринбурге: полная программа мероприятий. Какие мероприятия пройдут в Екатеринбурге в «Царские дни» 2020 (подробнее)

Пляжи Екатеринбурга 2020: где можно купаться, адреса и цены. Рассказываем, на каких водоемах Екатеринбурга можно отдохнуть теплым летним днем (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Меньше пробок: дорожники открыли часть отремонтированной трассы М5 «Урал»
Ставки — ниже, условия — лучше: УБРиР пересмотрел ипотечные программы
За сутки от коронавируса погибли еще три уральца
Телефонные мошенники обокрали уральца на 110 тысяч
В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий
Мотоцикл влетел в экскаватор: в Екатеринбурге произошла смертельная авария
У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом
Уральцу, до смерти избившего своего дедушку, дали 10 лет тюрьмы
В Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на Халтурина
С начала лета на водоемах Свердловской области утонули 35 человек
Три человека в больнице: на свердловской трассе «Лада» сбила лося
В уральском поселке ночью сгорели жилой дом, гараж и баня
В Серове девушка без водительских прав улетела в кювет на ВАЗе
В Екатеринбурге завтрашний день может стать самым жарким за июль
Мастера из Нижнего Тагила создают самый большой поднос, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
Евгению Куйвашеву пожаловались на дрифтеров, собирающихся у «Космоса»
«Оскорбляет нашего президента»: общественница потребовала у полиции наказать опального отца Сергия
Свердловский вице-губернатор объяснил, почему смягчения режима ограничений пока ждать не стоит