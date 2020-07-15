У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом

15 Июль 2020 2020-07-15T09:01:27+03:00

Сейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы региона

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В Первоуральске, что в Свердловской области, на карантин закрыли акушерское отделение ЦГБ. Дело в том, что у одной из рожениц обнаружили коронавирус – ее сразу же перевезли в городскую клиническую центральную больницу №14, которая сейчас переформирована под «ковидных» больных. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в региональном оперштабе.

- В отделении принимаются все положенные противоэпидемические мероприятия: определение круга контактных, постконтактные тестирования, дезинфекция, - рассказали там. – В межучреждении обеспечена работа ургентного родового зала для оказания неотложной помощи.

В акушерском отделении временно приостановили прием новых больных. Теперь все они перенаправляются в другие медучреждения региона: Красноуфимскую районную больницу, Областной перинатальный центр и городской перинатальный центр Екатеринбурга.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 16372 случаев коронавируса. Из этого числа больше 10 тысяч медикам удалось вылечить, еще 172 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU