У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом
В Первоуральске, что в Свердловской области, на карантин закрыли акушерское отделение ЦГБ. Дело в том, что у одной из рожениц обнаружили коронавирус – ее сразу же перевезли в городскую клиническую центральную больницу №14, которая сейчас переформирована под «ковидных» больных. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в региональном оперштабе.
- В отделении принимаются все положенные противоэпидемические мероприятия: определение круга контактных, постконтактные тестирования, дезинфекция, - рассказали там. – В межучреждении обеспечена работа ургентного родового зала для оказания неотложной помощи.
В акушерском отделении временно приостановили прием новых больных. Теперь все они перенаправляются в другие медучреждения региона: Красноуфимскую районную больницу, Областной перинатальный центр и городской перинатальный центр Екатеринбурга.
На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 16372 случаев коронавируса. Из этого числа больше 10 тысяч медикам удалось вылечить, еще 172 человека погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU
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