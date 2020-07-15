2020-07-15T09:01:27+03:00
Общество

У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом

Сейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы региона
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы регионаСейчас всех новых пациенток перенаправляют в другие больницы регионаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Первоуральске, что в Свердловской области, на карантин закрыли акушерское отделение ЦГБ. Дело в том, что у одной из рожениц обнаружили коронавирус – ее сразу же перевезли в городскую клиническую центральную больницу №14, которая сейчас переформирована под «ковидных» больных. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в региональном оперштабе.

- В отделении принимаются все положенные противоэпидемические мероприятия: определение круга контактных, постконтактные тестирования, дезинфекция, - рассказали там. – В межучреждении обеспечена работа ургентного родового зала для оказания неотложной помощи.

В акушерском отделении временно приостановили прием новых больных. Теперь все они перенаправляются в другие медучреждения региона: Красноуфимскую районную больницу, Областной перинатальный центр и городской перинатальный центр Екатеринбурга.

На сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 16372 случаев коронавируса. Из этого числа больше 10 тысяч медикам удалось вылечить, еще 172 человека погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мотоцикл влетел в экскаватор: в Екатеринбурге произошла смертельная авария
У роженицы нашли COVID-19: в Первоуральске на карантин закрыли роддом
Уральцу, до смерти избившего своего дедушку, дали 10 лет тюрьмы
В Екатеринбурге за 80 миллионов отреставрируют тепломагистраль на Халтурина
С начала лета на водоемах Свердловской области утонули 35 человек
Три человека в больнице: на свердловской трассе «Лада» сбила лося
В уральском поселке ночью сгорели жилой дом, гараж и баня
В Серове девушка без водительских прав улетела в кювет на ВАЗе
В Екатеринбурге завтрашний день может стать самым жарким за июль
Мастера из Нижнего Тагила создают самый большой поднос, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса
В ВТБ Онлайн стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов
Евгению Куйвашеву пожаловались на дрифтеров, собирающихся у «Космоса»
«Оскорбляет нашего президента»: общественница потребовала у полиции наказать опального отца Сергия
Свердловский вице-губернатор объяснил, почему смягчения режима ограничений пока ждать не стоит