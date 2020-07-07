Пляжи Екатеринбурга 2020: где можно купаться, адреса и цены

Уральская погода не часто радует нас теплым солнышком, но даже в такие редкие дни хочется провести время с пользой: искупать или позагорать. Остается только найти подходящее место в городе, тем более из-за пандемии коронавируса не все зоны работают. Рассказываем, какие пляжи в Екатеринбурге открыты для посещения и где безопасно купаться.

КАКИЕ ПЛЯЖИ РАЗРЕШИЛИ МЧС И РОСПОТРЕБНАДЗОР

Каждый год пляжи Екатеринбурга проверяют инспекторы. Роспотребнадзор следит за качеством воды, МЧС – за безопасностью. Весной 2020 года специалисты брали санитарные пробы в водоемах Свердловской области и только два прошли проверку. В Екатеринбурге – это пляж на Восточном берегу озера Шарташ, а в регионе озеро Щучье, что в Тавдинском районе. Правда, потом екатеринбургский пляж лишили статуса безопасного.

- В Екатеринбурге нет ни одной зоны рекреации, которые были бы безопасные сточки зрения указаний Роспотребнадзора. Мы не рекомендуем купаться нигде, потому что пляжи не соответствуют санитарным требованиям. Чтобы зона соответствовала санитарным требованиям, необходимо две составляющие, - сообщили нам в пресс-службе Роспотребнадзора в Свердловской области. - Во-первых, регулярное исследование воды. Мы проводим го два раза за сезон. Во-вторых, хозяин или арендатор пляжа должен сам проводить эти исследования.

НА Верх-Исетском пруду придется потесниться, здесь всегда много людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме хорошего качества воды на пляже должно быть все оборудовано для безопасного купания. По требованиям сотрудников МЧС, дно необходимо регулярно чистить, на берегу должны дежурить спасатели и иметь при себе круг, а также аптечку. Если чего-то недостает, то купаться в этом месте запрещено.

- Муниципалитеты и владельцы пляжей должны подавать заявку, чтобы их зону отдыха официально проверили и признали разрешенной. В этом году заявок поступило очень мало и мы приняли только один пляж и то он находится не в Екатеринбурге, а в Новоуральске. Во всех остальных местах купаться нельзя, - рассказала Наталья Зырянова, начальница пресс-службы регионального МЧС.

ОТКРЫТЫЕ ПЛЯЖИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Пляжи на берегу озера Шарташ

Это место находится в черте города и доехать сюда не составит труда. Несколько минут на автобусе и вы на пляже. Тут же есть и бесплатная парковка. Посещение зоны отдыха тоже бесплатное, имеются кабинки для переодевания.

Вода на пляжах Шарташа чистая, дно регулярно убирают от мусора. Рядом стоят киоски с едой. Купаться здесь нельзя, но некоторых смельчаков это не останавливает. А вот загорать можно, только с собой придется принести подстилку, ведь шезлонгов на пляже нет, не найдете и туалетов.

Адрес: Екатеринбург, озеро Шарташ, остановка транспорта «пос. Пески»

Вход: бесплатно.

На Шарташе пляжи почти не оборудованы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский пляж

Еще один бесплатный для посещения городской пляж Екатеринбурга. Купаться тут запрещено, можно лишь загорать и полюбоваться видами Верх-Исетского пруда. Из плюсов: есть туалеты (платный), раздевалки, парковка и кафе. Если вы любите уединения, то Верх-Исетский пляж не для вас. Это одно из самых популярных мест в городе и людей здесь всегда много.

Адрес: Екатеринбург, Кирова, 40а, остановка транспорта «ВИЗ»,

Вход: бесплатно

Cuba Beach Club

Надо сказать, этот пляж подойдет для любителей тусовок. Здесь всегда полно молодежи, диджеи играют сеты. Комплекс находится в черте города Екатеринбурга на берегу Верх-Исетского пруда. Днем тут работает бассейн под открытым небом с шезлонгами и барами.

Фото: "CUBA BEACH CLUB" группа в соцсети "Вконтакте"

Помимо загара и купания гостям предлагают активно провести время: пляжный волейбол, мини-футбол, теннисный корт, аэробика, танцевальные занятия. Есть детская игровая зона с аниматором для малышей, специальное детское меню.

А вечером в выходные Cuba Beach Club проходят вечеринки

Адрес: Екатеринбург, Большой Конный полуостров 6,

Вход: взрослые – 700 рублей, дети от 3-х лет – 400 рублей, младше 3-х лет – бесплатно.

Режим работы: пн – пт с 10:00 до 21:00, сб-вс с 9:00 до 21:00.

Территория загара Ramada Spa

Почувствовать себя звездой голливудского фильма можно прямо в Екатеринбурге. Загорать на шезлонге, попивая свежевыжатый сок – просто релакс. Отель Ramada Spa устроил пляж на своей территории и уже открылся, не смотря на пандемию. Работают тут со всеми мерами санитарной безопасности. Во-первых, обработка поверхностей ведется каждые два часа. Ходить можно без маски, но сотрудники все носят средства индивидуальной защиты.

- Купаться у нас нельзя, только загорать. Сотрудники следят, чтобы никто не заходил в воду, - рассказали нам в администрации пляжа. – Еще мы контролируем количество посетителей. Не более 20 человек на территории.

Адрес: Екатеринбург, 10 км автодороги Екатеринбург а/п. «Кольцово», д.15.

Посещение только по записи: +7(343)259-35-55, +7(343)259-35-35.

Вход: программа «Лайт» - 1500 рублей, «Комфорт» - 2000 рублей, дети – 1000 рублей,

Режим работы: с 8:00 до 22:00.

Пляж «Огонь»

Любимое озеро екатеринбуржцев – озеро Балтым. Находится в 10 километрах от города. На берегу есть несколько мест для отдыха, как оборудованных, так и диких. Добраться до пляжа «Огонь» можно на машине, тут есть и большая парковка. Правда, платная –300 рублей в будни, 500 рублей в выходной. Одной из главных изюминок этого места является белый песок, который выстелили в 30-сантиметровый слой. Чтобы сделать такой пляж, пришлось доставлять песок на 20 КамАЗах.

На пляже "Огонь" есть шатры. Фото: Instagram @fire_resort

Еще одна изюминка пляжа «Огонь» - это коктейльный бар прямо на пляже, где можно отведать разные напитки, вспомнив любимую Турцию. Можно взять в аренду шезлонг или расположиться в ВИП-зоне в шатре.

- На территории пляжа действует масочный режим. Мы вправе отказать гостям, если они приходят без средств защиты. Несколько раз в день также делаем санитарную обработку. Купаться у нас можно. На пляже дежурят спасатели, - сказал по телефону администратор пляжа «Огонь».

Адрес: п. Санаторный, ул. Набережная, 2д, подъезд – с ЕКАД и из Верхней Пышмы

Вход: вход свободный, аренда шезлонга – 600 руб., 500 руб. – парковка,

Режим работы: будни с 12:00 до 20:00, выходные с 10:00 до 20:00

БАДЕН БАДЕН НА УКТУСЕ

Это место жители Екатеринбурга знают, как термальные источники, где можно расслабиться и отдохнуть зимой. Теплые бассейны, бани и сауны. Но мало кто знает, что летом тут также принимают посетителей. Купаться здесь можно в бассейнах. В этом сезоне «Баден Баден» работает как оздоровительный комплекс.

- В наших термах есть всё необходимое для плаваний и оздоровительных процедур. Сауны и детская комната остаются временно закрытыми. Кафе работает в формате летней веранды. Вход на территорию комплекса строго в масках. Посещение запрещено лицам старше 65 лет, - сообщили в администрации «Баден Баден».

Фото: группа "Баден-Баден термы Уктус | Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"

«Баден Баден» находится на Уктусе. Чтобы туда попасть, не нужно предварительно записываться. Помимо отдыха в бассейне и загара, вы сможете воспользоваться услугами SPA –центра.

Адрес: Екатеринбург, Зимняя 23,

Вход: 1700 рублей безлимит в будни, 2200 рублей безлимит в выходной. Сейчас действует скидка 10% на посещение.

Режим работы: с 9:00 до 22:00.