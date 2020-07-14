Свердловский вице-губернатор объяснил, почему смягчения режима ограничений пока ждать не стоит

14 Июль 2020 2020-07-14T16:33:36+03:00

Павел Креков считает, что а нарушителями правил нужно следить строже Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во вторник, 14 июля, рассказал, что за последние дни ситуация с пандемией коронавируса в регионе существенно не изменилась. Есть в ней и свои положительные моменты, и отрицательные.

Креков рассказал, что уже вторую неделю каждый день количество выздоровевших от COVID-19 больше, чем число заболевших.

- Остаемся в добротном тренде: количество выявленных меньше, чем количество выздоровевших. Сегодня больше 300 выздоровевших, заболевших практически на сто человек меньше, - подчеркнул вице-губернатор.

При этом, по словам Павла Крекова, есть объективные факторы, которые усложняют ситуацию, повышая давление на медиков.

Брифинг по итогам оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции от 14 июля.Комментарий заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова 14 июля 2020 года. Видео: официальная группа Свердловской области

- Сейчас жаркая погода. Люди устремились к местам массового отдыха, часто – к несанкционированным местам. Не соблюдается социальная дистанция, масочный режим, - отметил Креков.

При этом, возвращаться к строгим ограничениям власти Свердловской области не собираются. Ситуация в регионе относительно стабильная, поэтому пока власти ограничатся строгим контролем за соблюдением социальной дистанции и самоизоляции для лиц старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU