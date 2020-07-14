Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 14 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 245 новых случаев коронавируса. Лидеров по числу заразившихся граждан стала уральская столица + 181 случай.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Кировграде, Алапаевске, Верхней Пышме, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

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Всего на Среднем Урале с начала пандемии зафиксировано 16 372 случаев заражения COVID-19, 10 323 пациента полностью справились с заболеванием.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На данный момент состояние 205 госпитализированных уральцев оценивается как тяжелое. 169 человек находятся в реанимации, 93 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 945 пациентов оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

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За последние сутки зарегистрировано 9 новых случаев гибели от коронавируса. Общее число жертв пандемии коронавируса на Среднем Урале – 172.

Сейчас в Свердловской области продолжает действовать режим ограничений для лиц старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. В Екатеринбурге разрешена работа большинства магазинов и летних веранд кафе и ресторанов.

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