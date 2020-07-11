Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 11 июля 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально зарегистрировано 275 новых случаев заболевания коронавирусом. Большая часть пациентов – из Екатеринбурга (+159 человек).

С начала пандемии коронавируса на Среднем Урале COVID-19 заразились 15 343 человека, из которых полностью победили вирус 9 522 пациентов. 279 из них – за последние сутки.

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Сейчас под наблюдением медиков остаются 5 599 человек, 181 из них – в тяжелом состоянии, 159 – в палатах интенсивной терапии, 75 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние остальных – удовлетворительное.

Также растет статистика по смертям от коронавируса: 154 случая, в том числе 10 – за последние сутки.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Екатеринбурге распечатали полевой госпиталь на 50 коек, расположенный в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». До этого объект находился в резерве, однако ситуация в Свердловской области не улучшается, поэтому мощности госпиталя теперь будут использовать для лечения тяжелых больных.

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В Екатеринбурге по-прежнему актуальна проблема с вызовами бригад скорой медицинской помощи. Горожанам приходится ждать помощи медиков по несколько часов. Для уральской столицы закупили 15 новых карет скорой помощи в июле: новые бригады уже вышли на рейсы.

Также в августе на службу заступят еще 30 новых бригад. Автомобили приобретены Фондом Святой Екатерины.

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