Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 июля 2020

ТРЕВОЖНАЯ СТАТИСТИКА

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 276 новых случаев заражения коронавирусом, из них 163 случая приходятся на жителей столицы Среднего Урала.

Также COVID-19 обнаружен у уральцев из Нижнего Тагила, Первоуральска, Ревды, Кушвы, Кировграда, Ирбита, Невьянска, Каменска-Уральского и других населенных пунктов региона.

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Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 15 068 случаев коронавирусной инфекции, врачи вылечили 9 243 человека, в том числе 235 пациентов выписаны за последние сутки.

Состояние 174 пациентов сейчас оценивается как тяжелое, 147 человек находятся в реанимации, 61 подключен к аппаратам ИВЛ. Также растет и число смертей от COVID-19: плюс три случая за сутки, общее число жертв пандемии в Свердловской области – 144 человека.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о ситуации с уральским общепитом и торговлей в условиях пандемии коронавируса. По его словам, сейчас в Екатеринбурге открылись 590 непродовольственных магазинов площадью до 400 «квадратов», 40 торговых точек площадью до 800 квадратных метров.

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- Сейчас в уральской столице работает почти пять тысяч магазинов. Также открылись 109 летних веранд кафе и ресторанов из 198. Думаю, в ближайшее время количество открытых веранд увеличится, - рассказывает Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что нужно соблюдать санитарные правила.

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