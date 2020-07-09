За сутки на Среднем Урале подтвердились еще 276 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области официально подтвердились еще 276 случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Екатеринбурге. А с начала пандемии в регионе зарегистрировано 15 068 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На сегодняшний день в стационарах под наблюдением медиков находятся 5 552 человека. Из них 174 – в тяжелом состоянии, 147 – в реанимации и еще 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 854. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

За минувшие сутки в регионе подтвердили еще три смерти от коронавируса. Таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале погибли 144 человека.

Но есть и хорошие новости: за все время уральские врачи сумели поставить на ноги 9 258 пациентов. Только за сутки из больниц были выписаны 235 человек.

Отметим, что, по данным регионального правительства, Свердловская область находится на плато по числу заболевших коронавирусом и ситуация оценивается как стабильная. При этом значительно выросло число пациентов, которые переносят COVID-19 с признаками ОРВИ. А накануне губернатор Евгений Куйвашев объявил о том, что в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» открывается полевой госпиталь с реанимационными койками, который долгое время был в резерве для острой необходимости.

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