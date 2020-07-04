«Отсекаю свою волю»: опальный отец Сергий согласился сложить с себя сан священника

Опальный отец Сергий, которого накануне лишили священнического сана, записал очередное видеообращение. В нем он заявил, что готов перестать быть священником, но стены Среднеуральского женского монастыря покидать не намерен.

Напомним, поводом для церковного суда стали скандальные проповеди отца Сергия. В них он, в частности, отрицал существование коронавируса, а еще говорил о «жидовском иге», «цифровом рабстве» и многих других вещах, которые расходятся с официальной доктриной РПЦ.

Сначала епархия запретила одиозному схиигумену проповедовать и вести службы, а потом приказала покинуть территорию Среднеуральского женского монастыря. Но отец Сергий эти требования проигнорировал. Вскоре после суда он записал видеообращение, где заявил, что не согласен с решением церковного суда. Но поздней ночью записал еще один видеоролик. В нем отец Сергий все-таки согласился принять «извержение из сана» (так на церковном языке называют лишение духовного титула), но покинуть монастырь отказался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/787129" frameborder="0"></iframe> Мятежный священник.Отец Сергий проклял тех, кто верит в коронавирус и не ходит в храмы, а вакцину назвал «чипированием». За это ему запретили служить и дали время на то, чтобы одуматься. Но он решил устроить бунт

- 20 лет я старался безупречно служить церкви, прославлять святую Троицу, Богородицу и всех святых. Когда вера [была] в опасности – старался не молчать. За это вспомнили мой смертный грех, который я признаю, - заявил отец Сергий, видимо имея ввиду свою «отсидку» за убийство.

Полицию вызвал журналист Андрей Казанцев (слева) после того, как его грубо задержали охранники монастыряФото: Алексей БУЛАТОВ

Затем бывший священнослужитель заявил, что все-таки сложит с себя духовные полномочия.

- По благословению старцев Святогорцев святой горы Афон отсекаю свою волю и не буду больше служить в сане священника. Буду руководить монастырем, - уточнил отец Сергий.

При этом, мятежный священник посоветовал настоятельнице монастыря искать себе другую работу, дав понять, что с ней в Среднеуральском монастыре он работать не намерен.

Помимо этого старец отказался поминать в своих молитвах патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и его окружение.

- Не благословлено, - кратко резюмировал это решение бывший священнослужитель.

Стоит отметить, что решение об «извержение из сана» должен одобрить патриарх Кирилл. Как уточнили в Екатеринбургской епархии, решение цервовного суда было ему выслано уже вчера.

После заседания суда больше полусотни сторонников отца Сергия потребовали личного разговора с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом. Они начали скандировать: «Владыку, владыку» прямо под окнами епархии.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

Монастырь тем временем перешел на осадное положение. Сторонники отца Сергия не пускали журналистов не только на территорию обители, но и на прилегающую к нему территорию. Не обошлось из без конфликтов. Один из журналистов вызвал полицию после того, как его грубо скрутили охранники монастыря.

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