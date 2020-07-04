Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 4 июля 2020: ЕГЭ не для всех и монастырский бунт

ПЕЧАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

В Екатеринбурге и Свердловской области растет число зараженных коронавирусом уральцев. За последние сутки в регионе зарегистрировано 227 новых случаев COVID-19, из них 161 человек – из Екатеринбурга, остальные – жители других населенных пунктов области.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 13 499 случаев коронавируса, из которых 7 936 человек полностью победили инфекцию. 199 пациентов выписаны из больницы за последние сутки.

В настоящее время состояние 141 госпитализированного пациента оценивается как тяжелое. Из них 110 человек находятся в реанимации, еще 53 человека – на аппаратах ИВЛ.

События недели в Екатеринбурге и Свердловской области: итоги опроса по поправкам в Конституцию, суд над схиигуменом Сергием, открытие летних веранд в кафе 00:00 00:00

На 7 человек выросло число жертв коронавирусной пандемии, общее число смертей достигло 114.

Динамика распространения коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СОБРАНИЕ БЕСПЕЧНЫХ

Несмотря на сохранение режима ограничений для пожилых уральцев старше 65 лет, в пятницу в Екатеринбурге продолжился «монастырский бунт» из-за лишения сана схиигумена Сергия (Николая Романова) из Среднеуральского женского монастыря.

3 июля состоялось третье заседание, на которое он в Екатеринбургскую епархию не явился. Но пришло около сотни его сторонников, многие из которых – пожилые люди. Никакой социальной дистанции собравшиеся не соблюдали, масок не надели.

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Дежурившие рядом стражи порядка не сделали ни одного замечания собравшимся. Понятно, что ситуация напряженная. Но, если собрание сторонников настоятеля у епархии (сам бывший священник в коронавирус не верит) спровоцирует очередной рост заболевания, то будет еще хуже.

ЕГЭ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Между тем, в Екатеринбурге и Свердловской области стартовал ЕГЭ: экзамены сдают выпускники 11 классов, которые намерены поступать в вузы. Остальные ограничились получением аттестатов.

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В регионе открылись веранды летних кафе и ресторанов, библиотеки, и даже можно попасть на футбольный мачт. Правда, количество билетов ограничено.

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