Сторонники лишенного сана схиигумена Сергия намерены оборонять его монастырь под Екатеринбургом

3 июля 2020 года в Екатеринбургской епархии состоялось итоговое заседание церковного суда, на котором схиигумена Сергия (Николая Романова) без его участия лишили сана и пообещали отправить документы для утверждения этого решения патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

Сторонники схиигумена Сергия намерены защищать его от РПЦ.3 июля 2020 года сторонники схиигумена Сергия приняли решения защищать его и Среднеуральский монастырь. Об этом они заявили после вынесения решения церковным судом о сложении полномочий с Романова. Видео: Алексей Булатов/"Кп-Екатеринбург"

До суда схиигумен Сергий, который является настоятелей Среднеуральского женского монастыря, призвал своих многочисленных сторонников поддержать его на суде. В итоге к полудню на территорию Екатеринбургской епархии пришли больше сотни человек.

После оглашения решения часть сторонников бурно отреагировала на заключение судебной комиссии несогласием и заявила, что будет защищать монастырь и отца Сергия от епархии.

В толпе активно спорили - среди присутствующих оказалась сторонница Епархии Оксана Иванова, которая критикует схиигуменаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сначала толпа громко кричала «Владыку! Владыку!», а потом отправилась к монастырю, расположенному в нескольких километрах от Екатеринбурга, чтобы оборонять обитель.

- Невозможно без него жить! Проклянем мы их всем народом! Поняли? Мы будем стоять насмерть! Не отдадим ни детей, ни сестер, ни батюшку этим двуличным людям! – заявили сторонники лишенного сана скандального православного священника.

В этом время подъезд к Среднеуральскому женскому монастырю «Спорительница хлебов» сторонники схиигумена перекрыли паломническим автобусом, после чего сюда приехал наряд полиции.

А в это время съезд в Среднеуральский женский монастырь перегородили большим автобусомФото: Алексей БУЛАТОВ

Также к монастырю приехал один из сторонников отца Сергия (Николая Романова), олимпийский чемпион по биатлону и депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Чепиков, который намерен разобраться в ситуации. Его пропустили на территорию монастыря.

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