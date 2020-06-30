«Хочешь что-то изменить – действуй»: как известные уральцы голосуют по поправкам в Конституцию РФ

С прошлого четверга в Екатеринбурге и Свердловской области открыты участки для голосования по поправкам в главный государственный документ – Конституцию Российской Федерации. Свой выбор уже сделали больше 1 миллиона уральцев. В числе проголосовавших – известные уральцы, которые поделились впечатлениями от похода на избирательный участок в период пандемии коронавируса.

Не секрет, что в этот сложный период максимальное внимание на участках для голосования уделяется вопросам безопасности и доступности возможности сделать выбор. Это накладывает определенную специфику на процесс голосования.

Аркадий Чернецкий считает, что поправки пойдут на пользу каждому жителю страныФото: Алексей БУЛАТОВ

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской области, первый всенародно избранный мэр Екатеринбурга:

- Я уверен, что поправки, которые вносятся в Конституцию – на пользу всей стране и каждому жителю государства. Каждый дополнительный пункт либо расширяет права граждан, либо расширяет возможности граждан, либо решает социальные проблемы, либо укрепляет нашу государственность. Поправки обеспечивают соблюдение баланса между всеми институтами государственной власти, а это гарантирует устойчивость самого государства. Повышается уровень гражданского самосознания и ответственности каждого человека за те законы и положения, которые существуют в Конституции, повышается уровень понимания того, что дает государство, что оно гарантирует и каким образом строится государственное управление.

Я согласен со всеми поправками. Те новые дополнительные полномочия, которые получают различные институты государственной власти, обеспечивают больший баланс всех ветвей власти и устойчивость государства. Это давно назревшая мера и сточки зрения эффективности работы власти.

Анатолий Марчевский уверен, что поправки имеют социальную значимостьФото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, депутат Заксобрания Свердловской области, артист, экс-директор Екатеринбургского цирка:

- Я проголосовал 29 июня, поддержав поправки. Сходил на участок вместе с дочкой, она уже взрослая. Знаете, то, что было сказано по поводу безопасности, все это соответствует действительности на том участке, где я был в Ленинском районе Екатеринбурга. Полный контроль, начиная от измерения температуры, средств защиты, до разделения потоков в дверях. Поэтому никакой опасности я не вижу, на улице или в магазине люди более тесно общаются, чем на участке для голосования.

Побеждаешь тогда, когда ты сражаешься. Просто так за тебя никто ничего не решит. Поправки социально значимы, их нужно принимать.

Голосование у музыканта заняло не больше пары минут. Фото: предоставлено Александром Пантыкиным

Александр ПАНТЫКИН, композитор, музыкант, драматург:

- Я проголосовал на участке 1624 в школе №72 по улице Калинина, 48. Все очень хорошо организовано. Во-первых, правильно придуман вход и выход для голосующих граждан, потоки разделены. Во-вторых, каждому выдают маску, одноразовые перчатки и ручку, проводят до стола, все объясняют. Я очень быстро проголосовал, все прошло без задержек.

Алексей Балыбердин считает, что меры предосторожности на участках для голосования соблюдены. Фото: страница Facebook

Алексей БАЛЫБЕРДИН: депутат Государственной Думы РФ от Нижнего Тагила:

- На входе проверяют наличие масок, перчаток, если их нет, то это все выдается. Плюс еще сами перчатки, надетые на руки, предлагают обработать антисептиком. Голосование проходит спокойно, люди идут. Я ходил на участок в Дзержинском районе Нижнего Тагила в понедельник около 10 часов утра. Не могу сказать, что прямо массово шли голосовать. Но, тем не менее, участок не пустой, люди идут.

Будем надеяться, что 1 июля все те, кто еще не проголосовал за эту неделю, придут и сделают свой выбор.

Гонщик уверен, что участие в голосовании - элементарное проявление гражданской ответственностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей КАРЯКИН, гонщик, серебряный призер Ралли Дакар 2020 в классе Т3:

- Тут вопрос простой – согласен или нет с поправками. Если ты не хочешь этого – иди и проголосуй «против», если хочешь – проголосуй «за». Если воздержался от голосования, это, на мой взгляд, даст некий душевный дискомфорт, потому что, когда ты в следующий раз будешь чем-то недоволен, ты сам будешь в этом виноват, потому что ты ничего не сделал. Если хочешь что-то изменить – иди и делай. Если хочешь светлого будущего для себя и своей страны – иди и делай. Придти и проголосовать, это, как мне кажется, элементарная вещь.

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