Почему важны поправки в Конституцию РФ: отвечают почетные граждане Свердловской области, врачи, преподаватели

1 июля 2020 года в России пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ. О важности предлагаемых изменений, их актуальности для развития государства рассуждают известные жители Екатеринбурга и Свердловской области.

Евгений Виноградский, советский и российский альпинист, мастер спорта СССР, врач-терапевт высшей категории, Почетный гражданин Свердловской области:

- Медицину нужно развивать. И в Конституции предлагается закрепить положение о том, что органы местного самоуправления должны обеспечивать население медицинской помощью. Думаю, это привлечет большее внимание к отрасли со всех заинтересованных сторон.

Для меня это очень важно. У меня вся семья – медики, именно врачи, которые в этой отрасли очень серьезно работают и, конечно, заинтересованы в том, чтобы были серьезные изменения.

Владимир Журавлев, заведующий кафедрой урологии Уральской государственного медицинского университета, Почетный гражданин Свердловской области:

- Одной из важнейших поправок считаю закрепление доступной медицинской помощи. Этим мы давно занимается в Свердловской области – 15 лет работаем по урологическому здоровью мужчины. Мы убедились в том, что мы все сделали правильно. Во-первых, не пациент едет к нам, а мы привозим максимальное количество нового оборудования к месту проживания пациента. Мы организовали 13 экспресс-диагностических урологических кабинетов. Эта форма работы, мне кажется, является новой. Раньше боялись говорить слова "ранняя диагностика". А сейчас все для этого есть. В наших планах – развитие такого же метода работы для женщин, девушек, девочек, для всего населения, которое проживает в Свердловской области и Уральском федеральном округе. И конечно же внесение такой поправки в Основной закон даст возможность реализовать планы гораздо эффективнее».

Фарух Мирзоев, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области:

- В поправках, которые предлагается внести в Конституцию, говорится, что дети являются достоянием страны, а государство создает условия, способствующие всестороннему развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Это именно та задача, которую призвана решать национальная политика. Конечно, воспитание идет из семьи, но мы знаем, что государство ведет масштабную работу в этом направлении, а теперь необходимость этой деятельности будет закреплена в главном документе страны.

Многие горожане поддерживают поправкиФото: Алексей БУЛАТОВ

Наталья Ермаченко, председатель свердловского регионального отделения Российского движения школьников:

- У современной молодежи есть запрос на рост доверия между людьми и государством. Поэтому для нас особенно важно возможное появление в Конституции статьи, где говорится о том, что в Российской Федерации для такого взаимного доверия создаются условия. В этой же статье говорится о повышении благосостояния граждан, о защите их достоинства, сбалансированности прав и обязанностей гражданина – может показаться, что это вопросы не детские, но на мероприятиях Российского движения школьников мы поднимали их не раз.

Петр Соколюк, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области»:

- Людям все равно, как вертикаль работает. Человек хочет получать услугу, которую публичная власть должна предоставлять: дороги должны быть почищены, улицы освещены, дворы и парки благоустроены, больницы должны работать, ЖКХ, вся инфраструктура и так далее. Сегодня эта связка в работе властей разных уровней в интересах жителей, которая, как раньше принято было говорить, де-факто была, а де-юре – нет, юридически закрепляется. Кто-то мог говорить: «А мы отдельная ветвь власти». Не это нужно государству, не это нужно людям. Сейчас мы говорим о закреплении вертикали: есть президент, есть губернатор, а есть глава. Это качественно должно изменить положение вещей. И сегодня, в ситуации с противодействием COVID-19, необходимость такой поправки все более очевидна.

Виктор Якимов, заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области:

- Конституция нуждается в изменениях вместе с государством и с обществом. Россия образца 1993 года и 2020 года – это два разных государства. Поэтому изменения основного закона продиктованы самим временем. Назрела необходимость прописать в большем объеме права граждан, социальные гарантии и другие аспекты, связанные с укладом нашего общества.

Виктор Шептий, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Свердловской области:

- Впервые появившиеся нормы о суверенитете и территориальной целостности и неделимости, почитание истории государства, памяти защитников Отечества, культурной самобытности народов Российской Федерации, нашли отражение в тексте Конституции и, безусловно, позитивно скажутся на официальном закреплении роли и статуса нашей страны в мировой истории.

Фото: Конституция РФ 2020

Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области:

- Конституция Российской Федерации принималась в очень непростое время, но она «впитала» народную мудрость. Могла ли она все предусмотреть? Конечно, нет. Мы ушли далеко вперед: страна другая, люди другие, ситуация изменилась. И, конечно, назрели поправки. Нашей Конституции уже более 27 лет, она не исчерпала свой потенциал, однако требует дополнений. Это мировая практика – вносить поправки в основной закон страны.

Вадим Савин, начальник Регионального штаба Свердловского областного отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»:

- Я знаю, что в Свердловской области проживает огромное количество многодетных семей – более 60 тысяч. Я сам – многодетный отец. И для меня, как и для тысяч родителей важно то, что среди поправок немало тех, которые касаются семьи и детей. Например, предлагается закрепить в Конституции то, что дети являются приоритетом государственной политики России. Это не снимает ответственности с мам и пап, но дает уверенность в том, что государство поможет в воспитании детей.

Сергей Павленко, член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»:

- Уже не первый год мы говорим о необходимости сохранения исторической памяти. В год 75-летия со Дня Победы этот вопрос вышел на первый план. И не случайно в поправках, которые Президент предлагает внести в Конституцию есть такой пункт: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Это значит, что любое искажение фактов, ложь, касающаяся нашего прошлого, станет нарушением главного документа нашей страны.

Поправки, предложенные президентом, касаются разных направлений развития страны, но очевидно, что все они направлены на укрепление суверенитета России. Банальная фраза: без прошлого нет будущего. Но она на 100% верная. Именно забота об историческом наследии, сохранение памяти о наших Героях и об их невероятных подвигах необходимы для воспитания достойного поколения, для будущих достижений страны по любым направлениям.

Мавзиля Юдина, председатель Свердловской областной общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»:

- Что самое значимое для меня? То, что не менее одного раза в год будет пересмотр пенсии. Это важно для меня как для инвалида по зрению и как для пенсионера. Хорошо, что предусмотрены определенные социальные гарантии семьям, заработная плата будет не ниже МРОТ. Президент России никогда не обходил стороной систему социальной защиты, и среди поправок, предложенных им для внесения в Конституцию, тоже поднимается эта тема. Говорится, что государство обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без какой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни. Поверьте, это значимо для тысяч людей!

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