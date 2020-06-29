В Свердловской области стала известна явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ за четыре дня

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:27:26+03:00

В Екатеринбурге явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ составила 18% Фото: Алексей БУЛАТОВ

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По данным Избиркома Свердловской области, за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ явка составила 25%. То есть в голосовании приняли участие 850 017 человек. В Екатеринбурге явка составила 18%.

- Минимальная активность по-прежнему в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга – 16,21%, - рассказали в Избиркоме. - Максимальный показатель явки зафиксирован в ЗАТО Свободный – 56,19%. Там зарегистрировано 5 852 избирателя, уже проголосовали 3 288 из них.

Правом проголосовать на дому с 25 июня воспользовались 115,5 граждан. На придомовых территориях участие в голосовании приняли 56 842 человека. Впервые в регионе проходит и голосование в садовых товариществах. Всего такая работа была проведена в 458 СНТ, принято 914 заявок. На сегодняшний день реализованы более половины из них, например, только вчера в Сысерти проголосовали 330 человек, около 100 дачников отдали свои голоса в Екатеринбурге и Березовском, 47 участников – в Невьянске.

Кроме того, накануне завершилось голосование в труднодоступных и отдаленных местностях Свердловской области – явка составила 47,99 %. Всего проголосовали 2 415 человек в 149 населенных пунктах 17 муниципальных образований.

Явка в целом по России по данным ЦИК на сегодняшний день 37,20% – в абсолютных цифрах проголосовали 40 415 883 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU