Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года в Екатеринбурге: как будет проходить

Свердловская область готовится провести голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет 1 июля 2020 года. Избирательные участки в Екатеринбурге и других муниципалитетах Свердловской области будут работать с 8 утра до 20 часов вечера.

Из-за коронавируса участки оборудуют так, чтобы голосование прошло безопасно. Напомним, в Свердловской области до сих пор действует масочный режим, но если у вас не будет с собой средств защиты, то на участках их выдадут.

Волонтеры будут проверять температуру у людей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пропускать уральцев будут по одному человеку. С собой обязательно иметь паспорт. На входе волонтер в защитном костюме измерит вашу температуру бесконтактным градусником. С высокой температурой вас отправят домой и предложат проголосовать онлайн, выбрав избирательную комиссию по месту прописки. Далее волонтер обработает коврик, на котором вы стоите, попросит обтереть ноги. Затем обработает антисептиком руки.

- Кроме членов участковой комиссии на избирательных участках будут присутствовать два наблюдателя, которых будут направлять общественная палата Свердловской области, а также два волонтера. Они будут помогать членам участково-избирательной комиссии в проведении голосования. Кроме этого на участке могут находиться СМИ и обязательно полиция, - объясняет порядок Член избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Анна Кайгородова.

Кроме членов участковой комиссии на избирательных участках будут присутствовать два наблюдателя, которых будут направлять общественная палата Свердловской области, а также два волонтера.Фото: Алексей БУЛАТОВ

На полу для людей, которые пришли проголосовать, обозначена разметка. Она предупреждает соблюдать дистанцию. Члены избирательной комиссии и волонтеры будут одеты в защитные костюмы. Сначала нужно подойти к столу на расстоянии двух метров, показать паспорт и прописку. Тут же вам выдадут бюллетень и можно следовать в кабинку для голосования. Кстати, кабинки будут доступны через одну, чтобы соблюсти дистанцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784463" frameborder="0"></iframe> Как будет проходить голосование за поправки в Конституцию в Екатеринбурге.Юлия СТАЛИНА

- Чтобы не было большого количества людей на избирательном участке, существует большой период досрочного голосования. Он составляет шесть дней и начнется 25 июня. Также есть голосование на дому и на придомовой территории. Мы хотим максимально распределить количество людей, которые хотят проголосовать, - добавила Анна Кайгородова.

Кабинки открыты только через одну.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за санитарных мер за один час проголосовать на избирательном участке смогут только двенадцать человек. Сколько избирателей смогут находиться внутри, зависит от помещения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

61% россиян готовы проголосовать за поправки в Конституцию. Больше половины населения считают важным снять ограничение не занимать одному человеку кресло президента больше двух сроков, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (подробнее).