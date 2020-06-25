666 пациентов в средней степени тяжести: на Среднем Урале зафиксировали 192 новых случая COVID-19

В Свердловской области подтвердились еще 192 случая коронавируса. Больше всего заболевших – в Екатеринбурге (+121). Остальные – из Нижнего Тагила, Березовского, Краснотурьинска, Нижнесергинского района и других муниципалитетов. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 11 684 зараженных.

На сегодняшний день в тяжелом состоянии находятся 130 пациентов. Из них 51 – на аппаратах ИВЛ, еще 103 человека – в реанимационных отделениях.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 666. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще три смерти от коронавируса. Таким образом, всего в области погибли 82 человека.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось вылечить 6 496 человек. За сутки медики выписали 246 человек.

Напомним, что в Свердловской области до 29 июня продлен режим самоизоляции. В основном, он действует для категории людей 65+ и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. С начала июня в регионе начался первый этап снятия ограничений – заработали непродовольственные магазины с отдельными входами с улицы и площадью не больше 400 «квадратов».

Свердловские власти сообщают, что регион вышел на плато по числу зараженных, ситуация в области довольно спокойная. При этом в Екатеринбурга стали меньше болеть вирусом, чем в области. Эту ситуацию обещают исправить.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 613 994 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 8 605 летальных исходов, выздоровело 375 164 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 25 июня 2020 года: парад без масок и тревожная статистика. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 25 июня 2020 года (подробнее)

Губернатор Свердловской области сообщил, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии. Всего в регионе будет работать 157 пунктов приема экзамена (подробнее)

Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области. Доля заболевших снизилась с 82% до 65% (подробнее)

В больнице была вспышка COVID-19: в Екатеринбурге скончался известный хирург Юрий Мансуров. В конце мая Областную больницу № 1 закрыли на карантин. Оперштаб сообщал, что коронавирусом заболели как врачи, так и пациенты (подробнее)