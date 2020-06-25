Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 25 июня 2020 года: парад без масок и тревожная статистика

СТАТИСТИКА

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области подтвержден еще 181 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 на Среднем Урале зарегистрировано 11 492 случая заражения опасным вирусом.

Новые случаи подтверждены у жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Рефтинского, Асбеста и других населенных пунктов региона.

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Сейчас состояние 124 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 46 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Четыре человека за сутки скончались от коронавируса.

Из инфекционных отделений больниц врачи за последние 24 часа выписали 278 человек. Всего за время пандемии домой выписано 6 250 пациентов.

В Свердловской области за сутки - четыре смерти от коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРАД БЕЗ МАСОК И ДИСТАНЦИИ

24 июня в Екатеринбурге состоялся парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Региональное руководство не стало вводить обязательные ограничительные меры для жителей Свердловской области.

Именно поэтому тысячи жителей уральской столицы вышли на улицы, чтобы посмотреть на военную технику, а также на авиапарад. При этом многие были без масок, и почти никто не соблюдал социальную дистанцию.

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Более того, гости на трибунах на площади 1905 года тоже были без масок. Конечно, нет смысла ругать каждого конкретного человека, однако, если мы хотим быстрее победить пандемию, а ограничительные меры еще никто не отменял, то стоило бы их тщательнее соблюдать.

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