«Нормы соблюдены!»: Сергей Безруков объяснил, почему был на параде в Екатеринбурге без маски

Актер Сергей Безруков прилетел в Екатеринбург, где посетил парад, посвященный 75-летию Победы. Правда, почему столичный актер решил посмотреть на парад именно в Екатеринбурге, а не в Москве, было не совсем понятно. Корреспондент «Комсомолки» задал артисту этот вопрос, а также узнал, почему он был без маски.

- Я приехал на открытие экспозиции, которая посвящена разведчику Николаю Кузнецову. Она проходила на площадке комплекса «Россия – моя история»! С удовольствием посетил ещё и парад Победы и грандиозный музей военной техники в Верхней Пышме! - объяснил Сергей Безруков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786779" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков в Екатеринбурге.Известный актер приехал 24 июня в Екатеринбург и посмотрел парад Победы. Видео: Сергей Безруков

Артист добавил, что осенью на одном из федеральных каналов покажут второй сезон сериала Алексея Попогребского «Оптимисты» с его участием.

- Я тоже сыграл там разведчика. Правда, действие происходит в 60-х годах – во времена Карибского кризиса. Мой герой работает в дипломатической среде, а Кузнецов в Москве в 1938 году, под именем Рудольфа Шмита, тоже работал в дипломатических кругах, - объясняет актер схожесть своего героя с уральским разведчиком.

На трибуне во время парада Сергей Безруков сидел рядом с главой РМК Игорем Алтушкиным. На фото было видно, что именитые гости были без масок. Этот факт вызвал у многих уральцев бурю негодования в соцсетях, ведь в Екатеринбурге масочный режим пока официально не отменен.

На трибунах актер сидел рядом с главой РМК Игорем АлтушкинымФото: Алексей БУЛАТОВ

На вопрос о том, почему он был без маски, Сергей Безруков ответил так:

- Не в помещении - это по желанию. Да и нормы были соблюдены. На трибунах расстояние друг от друга было 1,5 метра. И средства дезинфекции у меня были в кармане. Более того, перед пропуском на трибуны всем мерили температуру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/786780" frameborder="0"></iframe> Сергей Безруков посетил Екатеринбург.Известный актер посмотрел парад Победы на площади 1905 года. Видео: Сергей Безруков

Сегодня актер отправится в Волгоград. Как написал Сергей Безруков у себя в Instagram, он примет участие в концерте, где будут звучать песни Победы.

Кстати, на территории Центрального военного округа парады прошли только в трех городах: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Мы ведем онлайн-трансляцию и подробно рассказываем о том, как Екатеринбург отмечает 75-летие Победы.