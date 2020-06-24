46 человек на ИВЛ: в Свердловской области зафиксировали еще 181 случай коронавируса

В Свердловской области еще у 181 человека подтвердился коронавирус. К сожалению, пополнилась и статистика смертельных случаев. За минувшие сутки скончались еще четверо пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе на данный момент зарегистрировано 11492 случая COVID-19.

Как уточнили медики, состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое. 96 человек из этого числа находятся в реанимации (46 из них – на аппаратах ИВЛ).

Как рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, из новых пациентов 73 обнаружили в Екатеринбурге. Также в число городов и населенных пунктов, где зарегистрировали новые случаи пандемии, попали Алапаевск, Асбест, Арамильский городской округ, Байкальский район, Березовский, Богданович, Заречный, Верхняя Пышма, Дегтярск, Карпинск, Краснотурьинск, Красноуфимск, Первоуральск, Ревда, Рефтинский, Сухой лог, Горноуральский городской округ, Ивдельский ГО, Ирбит, Невьянский ГО, Нижнесергинский район, Нижний Тагил и Полевской. Также коронавирус подтвердился у жителей Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов.

Из больниц за минувшие сутки были выписаны 278 человек. Всего за время вспышки коронавируса на Урале свердловские врачи вылечили 6250 пациентов.

Отметим, что за сутки число пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, выросло на шесть человек. Еще вчера их количество составляло 118 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Свердловской области сообщил, как будет проходить ЕГЭ в условиях пандемии. Всего в регионе будет работать 157 пунктов приема экзамена (подробнее)

Пошли на спад: число зараженных COVID-19 в Екатеринбурге стало меньше, чем в области. Доля заболевших снизилась с 82% до 65% (подробнее)