С улыбкой на лице и ружьем в руках: знакомимся с красавицами, которые примут участие в параде Победы в Екатеринбурге

24 июня на площади 1905 года пройдет парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В числе тех, кто пройдет по площади 1905 года в Екатеринбурге, впервые будет и женский взвод почетного караула.

«Комсомолка» знакомит читателей с красавицами, которых можно будет увидеть на проспекте Ленина.

Ксения Вихлянская, 28 лет

Ксения – старший механик-телефонист и ефрейтор. Живет в Березовском.

- Мечтаю попутешествовать по миру, люблю активное времяпрепровождение со своей семьей. Горжусь тем, что служу в Вооруженных силах Российской Федерации! – рассказывает девушка

Ксения ВихлянскаяФото: Алексей БУЛАТОВ

Ульяна Габбасова, 29лет

Ульяна родилась в Оренбурге. Она старший радиотелеграфист, ефрейтор.

- Люблю путешествовать, занимаюсь легкой атлетикой, мечтаю стать офицером вооруженных сил России.

Ульяна ГаббасоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Деревщук, 30 лет

Екатерина решила связать свою жизнь с армией еще в 16 лет. Сейчас она работает старшим механиком радиореллейной станции в звании младшего сержанта.

Девушка любит путешествовать, читать, рисовать и слушать музыку. Увлекаюсь рисованием. Мечтает заслужить офицерские погоны.

Екатерина ДеревщукФото: Алексей БУЛАТОВ

Светлана Еланцева, 34 года

Светлана продолжила дело своего отца, когда отправилась на службу. Сейчас она Рентгенлаборант операционно-перевязочного взвода медицинской роты Екатеринбурга в звании младшего сержанта.

- Мечтаю о большой семье и собственном доме в живописном месте, - делится Светлана.

Девушка любит путешествовать, отдыхать на природе и старается больше времени проводить в кругу семьи и близких.

Светлана ЕланцеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Анна Иванова 30лет.

Еще в школьном возрасте уроженка Ульяновска поняла, что хочет стать военным врачом.

- Примером для меня был мой дядя, - вспоминает Анна Иванова. - Он был военным хирургом. Я осталась под впечатлением от его дисциплинированности, образованности, решимости. Спустя годы я в роте почетного караула на параде к 75-летию Победы. Это большая гордость для меня! Моя мечта - стать офицером. Если звёзды зажигают, то это кому-нибудь нужно!

Анна ИвановаФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Анна ефрейтор, а также санитарный инструктор медицинского пункта.

Анастасия Кириченко, 31 год

Жительница Новосибирска служит на должности механика аппаратной каналообразования, она рядовой. Признается, в профессию пришла благодаря мужу военному - всегда нравились девушки в форме.

- Люблю свою семью, и путешествовать, мечтаю побывать в Камчатском крае, увидеть океан! – рассказывает Анастасия.

Анастасия КириченкоФото: Алексей БУЛАТОВ

Мария Клюшева, 27 лет

Жительница города Юрга Кемеровской области служит в звании ефрейтора санитарным инструктором. Ее главная мечта – побывать на Байкале.

- Люблю проводить время со своей семьей. Свою профессию выбрала благодаря родителям, с детства нравилось все, что связано с военными!- признается Мария.

Мария КлюшеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Елена Ковалева 31 год

Старший сержант Ковалева родилась в Душанбе. Сейчас она старшая медицинская сестра госпитального взвода медицинского взвода медицинской роты. Елена любит шить, рисовать и путешествовать.

- Мечтаю о путешествии по Европе и маленьком творческом уголке в своей квартире, - говорит Елена.

Елена КовалеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Куприянова, 31 год

Юлия родилась в Новосибирске, служит в звании рядового радиотелеграфистом. Ее главная слабость – собаки, лошади и конный спорт.

- В студенческие годы занималась в спортивно-конном клубе. Тогда же мечтала совершить прыжок, но не сложилось. Захотелось приносить пользу Отечеству, а также мне всегда нравилась военная форма. Окончив курсы по изучению азбуки Морзе, подписала контракт. Теперь участвую в Параде, о котором тоже мечтала.

В планах Юлии побывать в долине гейзеров на Камчатке, увидеть северное сияние в Исландии и отдохнуть на Мальдивах.

Юлия КуприяноваФото: Алексей БУЛАТОВ

Екатерина Лузько, 29лет

Главные черты характера старшего механика радиореллейной станции – дисциплина, , самообладание и смелость. Но любовь к платьям и каблукам ей также не чужда.

- Каждый день, находясь в строю и выполняя поставленные задачи, чувствую, что я на своём месте! Мечтаю прыгнуть с парашютом и научиться играть на гитаре. Увлекаюсь вязанием, литературой и пробежками под аудиокниги. Хочу достичь высот по службе и совершить подвиг достойный моему призванию! Горжусь своей семьей и стремлюсь быть хорошим примером для сына.

Екатерина ЛузькоФото: Алексей БУЛАТОВ

Олеся Мизгирева, 27 лет

Олеся – медсестра-анестезист из Екатеринбурга, ефрейтор. Военным медиком она мечтала стать с детства и не собирается останавливаться на достигнутом.

- Считаю, что самообучение и саморазвитие — это навыки, которыми должен обладать любой человек. Интересны книги и фильмы о войне, основанные на реальных событиях, исторические и документальные фильмы, - рассказывает медсестра Мизгираева.

Олеся МизгиреваФото: Алексей БУЛАТОВ

Дарья Мокроусова, 30 лет

Екатеринбурженка служит телефонистом отделения связи. Ее главная мечта – собственный дом, где она сможет разводить лошадей.

- Я - увлекаюсь медициной, а в армии служу потому что рождена и выросла в семье военнослужащих. Горжусь этим, и решила пойти по стопам родителей, - объясняет Дарья.

Дарья МокроусоваФото: Алексей БУЛАТОВ

Юлия Петрова, 34 года

Девушка влюбилась в свою будущую работу еще в детстве благодаря фильму «А зори здесь тихие». Сейчас Юлия служит в звании ефрейтора телефонисткой.

- После окончания псковского политехнического института, по воле судьбы я связала свою жизнь со службой в ВС РФ. Служба в армия научила меня быть стойкой, контролировать свои эмоции, принимать верные решения, - делится Юлия.

Свободное от службы время участница парада Победы старается полностью посвящать своей любимой семье.

Юлия ПетроваФото: Алексей БУЛАТОВ

Ксения Полякова, 26 лет

Уроженка Оренбурга мечтает побывать на озере Хильер на острове Миддл, расположенном на западе Австралии. В числе увлечений 26-летней девушки вышивка бисером и Belly dance (танец живота).

Ксения ПоляковаФото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Слепухина 25лет

Младший сержант ВС РФ служит в качестве старшего механик радиорелейной станции роты связи. Мечтает стать офицером и объехать на машине всю страну.

Слепухина АнастасияФото: Алексей БУЛАТОВ

Динара Солнцева, 37 лет

Жительница Екатеринбурга является укладчиком парашютов в звании ефрейтора. Она мечтает достичь высот в парашютном спорте и уверенно идет к заветной цели.

- Я люблю свою семью, и все свободное время провожу в кругу своих родных. Обожаю велосипедные прогулки и отдых на природе, - добавляет Динара.

Динара СолнцеваФото: Алексей БУЛАТОВ

Анна Стремоух, 37лет

- Служить в армии - настоящая мечта детства! Реализовывать и соответствовать ей помогает активный образ жизни и позитивная жизненная позиция, - рассказывает старший офицер штаба ЦВО, майор Стремоух.

Анна старается быть примером для своих детей и мечтает совершить прыжок с парашютом. В свободное время любит путешествовать по стране вместе с семьей.

Анна СтремоухФото: Алексей БУЛАТОВ

Людмила Хилюк, 38 лет

Старший инструктор Хилюк уверена, что у каждого человека должна быть мечта, вдохновляющая его на всё новые свершения.

- Я в первую очередь мама. Я хочу, чтобы мои дети мной гордились, а для этого необходимо всё время работать над собой. Я люблю заниматься спортом, путешествовать на машине, люблю быть со своей семьёй. Я до глубины души патриот своей Родины и гордостью ношу военную форму! – рассказывает ефрейтор Хилюк.

Людмила ХилюкФото: Алексей БУЛАТОВ

Александра Акашина, 28 лет

С раннего детства Александра занималась спортом и туризмом. Она мечтает побывать во всех красивейших местах России и стать полковником. Сейчас она механик радиорелейной станции в звании ефрейтора.

- Горжусь тем, что ношу форму армии Российской Федерации! – говорит Александра.

Фельдшер медицинского пункта из Ульяновска служит в звании прапорщика.

Александра АкашинаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина Землемерова, 33 года

- Мечтаю освоить серфинг и побывать на Камчатке. В свободное время увлекаюсь пением. Люблю собирать пазлы, это помогает мне сконцентрироваться. Можно сказать, что это мой способ медитации, - делится Ирина.

Ирина ЗемлемероваФото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасия Ситникова, 31 год

- Останавливаться перед трудностями, чем-то новым и неизвестным – это не про меня, поэтому, когда появилась возможность принять участие в Параде в составе женского взвода почетного караула, решила для себя: я это сделаю! – с воодушевлением рассказывает старший механик отделения каналообразующих систем узла связи, ефрейтор Ситникова.

Мечта девушки - совершить восхождение на Эверест и выучить японский язык.

Анастасия СитниковаФото: Алексей БУЛАТОВ

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