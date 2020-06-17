2020-06-17T10:36:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Перевалили за десять тысяч: на Среднем Урале выявили еще 227 заболевших COVID-19

Таким образом, число инфицированных в регионе достигло 10 016 человек
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 16 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10498 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9944 человекПо данным на 16 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10498 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9944 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области за последние сутки выявили 227 новых случаев коронавируса, из них 167 - в Екатеринбурге. Таким образом, число инфицированных в регионе достигло 10 016 человек. Также в оперштабе сообщили о трех новых смертях от COVID-19, общее число летальных исходов -57.

- 88 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том число -41 человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, - отмечают в оперштабе.

Накануне министр здравоохранения Андрей Цветков отметил, что при проведении анализов среди 10 тысяч уральцев, антитела на коронавирус были выявлены почти у 5% обследуемых. Утром 17 июня 2020 года стало известно, что вирус выявили у дочери прокурора региона Арины Охлопковой. Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook.

– Носите, пожалуйста, маски, пользуйтесь антисептиком, заботьтесь о близких, объясняйте старшему поколению, что это не штуки. Будьте здоровы! - написала Охлопкова.

Напомним, что на Среднем Урале с 9 июня началось поэтапное снятие ограничительных мер. Губернатор Евгений Куйвашев разрешил открыться непродовольственным магазинам - но только тем, у кого есть отдельные входы с улицы и площадь не больше 400 «квадратов».

На данный момент режим повышенной готовности продлен до 22 июня, а уже 24 числа должен пройти Парад Победы в Екатеринбурге.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7 478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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