Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 17 июня 2020 года: стало известно, у кого из уральцев есть антитела

Редакция «КП»-Екатеринбург пристально следит за развитием ситуации вокруг COVID-19 на Среднем Урале. И вот основная информация по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на утро 17 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

За прошлые сутки в области был зарегистрирован 231 новый случай COVID-19 на Среднем Урале. Из них – 197 в Екатеринбурге. Всего в регионе зарегистрировано 9789 случаев коронавирусной инфекции.

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Состояние 88 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 45 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 234 человека. Всего уральские врачи вылечили 4469 пациентов. За последние 24 часа скончались 4 человека. Общее число летальных исходов – 54.

Во время брифинга министр здравоохранения региона Андрей Цветков озвучил процент уральцев, которые получили иммунитет к коронавирусу, сдав тесты на антитела.

Последние данные по Свердловской областиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По его словам, за все время было протестировано порядка 10 тысяч человек. Из них 4,7% получили антитела к коронавирусу. При этом нельзя переносить эти цифры на всех жителей Свердловской области, поскольку специалистами была сделана выборка по разным возрастам и социальным группам.

ПЕНСИОНЕРЫ РАССКАЗАЛИ ОБ ОПАСНОМ ВИРУСЕ

Среди уральцев старшего поколения, жизнь и здоровье которых, к счастью, удалось отстоять врачам, стала семья Пилясовых из Талицы. Сегодня 71-летняя Валентина Федоровна и 74-летний Александр Васильевич отправляются домой – они уже чувствуют себя хорошо, их выписали из ГКБ №40, где они проходили лечение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/785158" frameborder="0"></iframe> Пожилая пара из Талицы выздоровела от коронавируса.Видео: региональный оперштаб

В конце мая пенсионеры попали с больницу с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью. По словам медиков, тяжесть состояния потребовала комбинированной антибактериальной терапии. Александр Васильевич при этом болел тяжелее и дольше – сказались имевшиеся проблемы с сердцем и гипертония.

ЕФРЕМОВА РАЗОБЛАЧИЛ СПЕЦИАЛИСТ С УРАЛА

Уральский специалист по лжи Илья Анищенко изучил обращение актера после смертельной аварии. По его словам, Ефремов долго готовил речь и тщательно ее заучивал. По большому счету, в ней были искренними лишь слова о матери.

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- Если говорить моим языком, в данном заявлении мне не понравилось то, что оно было очень сильно отрепетировано или заучено, - рассказал в прямом эфире специалист по лжи. - Слишком красиво расставлены слова. С моей точки зрения, если ты извиняешься, то ты это говоришь от души и с одного дубля. А если ты все прописал заранее, то это не является для тебя правдой. Как пресс-релиз, в котором все красиво прописали. Еще немаловажный момент, когда Ефремов неуверенно говорит, что его «будут отмазывать, но я отмазываться не собираюсь – нет смысла. Вы сами все видели». То есть если бы никто не видел, то он бы отмазывался. Он не говорит, что его мучает совесть.

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