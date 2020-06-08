Отменяют ли в Свердловской области режим самоизоляции: отвечает губернатор Куйвашев

Первый этап снятия ограничений особого режима в Свердловской области начнется с 9 июня 2020 года. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

Согласно указу главы Среднего Урала, возобновляется работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами площадью до 400 «квадратов» во всех городах региона, включая Екатеринбург.

- В магазине не должно быть толкучки, необходимо соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками и регулярно дезинфицировать помещения. В противном случае магазин может быть снова закрыт, - отмечает Евгений Куйвашев.

evgenykuyvashev На прошлой неделе мы много обсуждали стратегию постепенного снятия ограничений. В этом вопросе есть много за и против , но давайте попробуем сделать еще один шаг в сторону нормальной жизни.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 7668 случаев COVID-19. Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 3273 пациента. Общее число летальных исходов – 43.

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