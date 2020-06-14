Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 14 июня 2020 года: купальный сезон начался с глистов

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, сообщаем последние новости по состоянию на утро 14 июня 2020 года.

СТАТИСТИКА

За прошедшие сутки на Среднем Урале было выявлено 245 новых случаев COVID-19. Это четвертый показатель по стране – хуже только у Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Всего же в Свердловской области зарегистрирован 9071 случай коронавирусной инфекции. Состояние 88 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Было выписано 109 человек. Всего уральские врачи вылечили 4021 пациента.

Зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. Общее летальных исходов от инфекции – 50.

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МОЖНО ЛИ УЕХАТЬ ИЗ РЕГИОНА БЕЗ СПРАВКИ?

Именно такой вопрос задали уральцы в блоге губернатора Евгения Куйвашева. Одна женщина поинтересовалась, сможет ли она посетить Казань. Вот что ответил глава региона:

- Нужно помнить о том, что эпидситуация везде разная и меры, которые вводят для обеспечения безопасности своих жителей главы регионов, несколько отличаются. В Казани туристический сезон открыт, уже работают музеи. Но лучше уточнить режим въезда в Татарстан, позвонив на горячую линию республики - 8 800 222-59-00, - ответил Евгений Куйвашев.

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СОКРАТЯТ ЛИ СМЕНЫ В ЛАГЕРЯХ?

Будут ли открыты этим летом оздоровительные лагеря для детей и как будут рассчитаны смены с учетом позднего ее старта? Это вопрос, который волнует всех родителей.

Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 400084. Обследовано всего 371578 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор заверил, что лагеря этим летом обязательно откроются, поскольку это необходимо для улучшения здоровья детей. На данный момент планируется, что каждая смена будет не менее 14 дней.

- Мы стремимся сделать все, чтобы дети укрепили иммунитет и осенью пришли в школы с хорошим запасом сил. Сейчас мы планируем открыть загородные лагеря, как только они будут готовы к приему детей, - пояснил губернатор Куйвашев.

ПЛЯЖ С «БОНУСОМ»

Как известно, в этом году уральцам разрешили плавать лишь в озере Шарташ и озере Щучьев. Изнурительная жара стала отличным поводом открыть сезон и примерить новые купальники. Но для екатеринбурженки Ксении Генрих визит на Шарташ закончился заражением…глистами.

Кожа девушки покрылась пятнами, а вдобавок ужасные ощущения.

- За три захода по 15 минут тысяча личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, - написала девушка на своей странице в соцсетях.

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