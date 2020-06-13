«Желание содрать с себя кожу»: екатеринбурженка, купающаяся на Шарташе, подхватила «утиные глисты»

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:08:21+03:00

После отдыха у нее на теле появились красные пятнышки, которые вызывали сильный зуд

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Многие жители Екатеринбурга с наступлением жаркой летней погоды открыли для себя купальный сезон на Шарташе. Согласно официальным данным спасателей МЧС, проверку прошли только два водоема в Свердловской области: восточная часть Шарташа и озеро Щучье в Тавдинском ГО.

На прошлой неделе одна из жительниц, Ксения Генрих, отправилась искупаться на озеро в Екатеринбурге – на западную часть, которая не пригодна для купаний и больше напоминает болото. Но ее купание закончилось неудачно: походом к врачу. Ей объявили, что у нее церкариоз – заболевание, которое вызывается личинками червей, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В случае с Шарташом – на утках.

- За три захода по 15 минут тысяча личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, - написала девушка на своей странице в Facebook.

Девушке объяснили, что это не опасно для здоровья – такие паразиты не живут в теле человека. Заболевание через некоторое время должно пройти само. Сама же Ксения попросила всех не купаться на водоемах, где есть утки, водоросли, улитки и моллюски. Особенно аккуратными нужно быть людям с чувствительной кожей и детям.

Отметим, что подобные паразиты поражают только те участки кожи, которые не защищены тканью. В простонародье церкариоз называют еще «зуд купальщиков» по понятным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU