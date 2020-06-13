2020-06-13T12:08:21+03:00
Общество

«Желание содрать с себя кожу»: екатеринбурженка, купающаяся на Шарташе, подхватила «утиные глисты»

После отдыха у нее на теле появились красные пятнышки, которые вызывали сильный зуд
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Ксения Генрих в FacebookФото: Ксения Генрих в Facebook
Изменить размер текста:

Многие жители Екатеринбурга с наступлением жаркой летней погоды открыли для себя купальный сезон на Шарташе. Согласно официальным данным спасателей МЧС, проверку прошли только два водоема в Свердловской области: восточная часть Шарташа и озеро Щучье в Тавдинском ГО.

На прошлой неделе одна из жительниц, Ксения Генрих, отправилась искупаться на озеро в Екатеринбурге – на западную часть, которая не пригодна для купаний и больше напоминает болото. Но ее купание закончилось неудачно: походом к врачу. Ей объявили, что у нее церкариоз – заболевание, которое вызывается личинками червей, которые паразитируют на водоплавающих птицах. В случае с Шарташом – на утках.

- За три захода по 15 минут тысяча личинок утиных глистов прогрызли кожу. И это не просто розовые пятнышки, это волдыри, это перманентный зуд и желание содрать с себя кожу, - написала девушка на своей странице в Facebook.

Девушке объяснили, что это не опасно для здоровья – такие паразиты не живут в теле человека. Заболевание через некоторое время должно пройти само. Сама же Ксения попросила всех не купаться на водоемах, где есть утки, водоросли, улитки и моллюски. Особенно аккуратными нужно быть людям с чувствительной кожей и детям.

Отметим, что подобные паразиты поражают только те участки кожи, которые не защищены тканью. В простонародье церкариоз называют еще «зуд купальщиков» по понятным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге появятся новые автобусы за 610 миллионов
«Желание содрать с себя кожу»: екатеринбурженка, купающаяся на Шарташе, подхватила «утиные глисты»
Держались два дня: в Свердловской области за сутки подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Екатеринбурге рядом с детской поликлиникой на Химмаше нашли труп женщины
Свердловские спасатели ловят нарушителей противопожарного режима
В свердловских школах планируют начать новый учебный год на две недели позже
«А для кого это?»: екатеринбуржцы раскритиковали световое шоу, которое чиновники устроили в честь Дня России
Орудовали в разных районах: в Екатеринбурге поймали банду мигрантов-разбойников
Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области
«В деревне городской шик улетучивается»: покорившая Батрутдинова модель взорвала TikTok смешным видео
Семью проверяет СКР: в Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала двухлетняя девочка
Позолотила ручку: в Первоуральске пенсионерка попалась на уловки гадалки и отдала ей все сбережения
Приготовьтесь умиляться: в Висимском заповеднике сняли видео, как мама помогает лосенку переходить ручей
В Екатеринбурге двоих железнодорожников ударило током во время работ на переезде
Спасайся кто может: на Екатеринбург обрушился сильнейший ливень
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем России
Свердловские врачи вылечили еще 122 человека от коронавируса