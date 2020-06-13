2020-06-13T03:25:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 13 июня 2020 года: по заболеваемости обогнали Санкт-Петербург

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 13 июня 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛСостояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛФото: Алексей БУЛАТОВ
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Редакция «КП» продолжает рассказывать о ситуации в регионе. И вот основная информация по теме «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области» по состоянию на 13 июня 2020 года.

ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯЛИ, НО СТАЛО ХУЖЕ

Несмотря на первый этап снятия ограничений статистика от заметно ухудшилась. В первую очередь – возросло число заболевших COVID-19. Только за последние сутки на Среднем Урале было выявлено 320 новых случаев инфекции. Это третий показатель по стране – хуже только в Москве и Московской области. К слову, даже Санкт-Петербурге выявили 274 заболевших.

Последние данные по региону. Фото: опрештаб

Последние данные по региону. Фото: опрештаб

Лидером вновь стал Екатеринбург – 203 случая. Таким образом, в Свердловской области уже 8 826 заболевших.Кстати, карту распространения инфекции в регионе можно посмотреть здесь.

- Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжело, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ, - говорится в сводке оперштаба.

«Два Урала»: как живут в условиях самоизоляции Екатеринбург и Пермь

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За последние 24 часа было выписано 122 человека. А всего уральские врачи вылечили 3912 пациентов.

БОРЬБА С ДИССИДЕНТАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Информация о людях, которые распространяют фейковые новости о коронавирусе, была актуальна в начале режима самоизоляции. Но как выяснилось, даже сейчас находятся те, кто упорно вводит в заблуждение уральцев. На сей раз речь пойдет о жительнице Первоуральска.

- Нет никакого вируса, - писала она в соцсетях.

Такие высказывания не могли остаться незамеченными и моментально дошли до суда. Как итог – штраф в 30 тысяч рублей. Возможно, это послужит уроком для других.

Жительница Екатеринбурга, которой поставили неверный диагноз онкологи, скончалась

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ПАНДЕМИЯ НЕ ПОВОД ЗАПЛЫВАТЬ ЖИРОМ!

Сейчас, когда уже можно заниматься на свежем воздухе, самое время привести себя в форму. Хотя в нашем регионе официально разрешено плавать лишь на Шарташе и озере Щучьем, лучше найти на выходных время на небольшую тренировку.

Об этом вы можете почитать в нашем новом материале: с тренером Татьяной Галеевой мы составили шесть упражнений для идеального тела.

СОВЕТ

Если вы хотите похудеть, занимайтесь на свежем воздухе каждый день. Если нужен красивый рельеф, достаточно трех раз в неделю. Когда почувствуете необходимость увеличить нагрузку, используйте дополнительные отягощения: гантели, резинки, утяжелители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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