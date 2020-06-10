«Нет никакого коронавируса»: свердловчанку оштрафовали на 30 тысяч за фейк о COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T10:07:22+03:00

Женщина написала гневный комментарий в одном из пабликов в соцсетях и была замечена полицейскими

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Жительницу Первоуральска, что в Свердловской области, оштрафовали на 30 тысяч за фейки о коронавирусе, которые она распространяла в соцсетях. Об этом рассказали в судебном участке №2 Первоуральского горсуда, где и рассматривалось дело.

В середине мая этого года женщина написала в одном из пабликов в комментариях о том, что в ГКБ №40 практически нет заболевших COVID-19, и «нет никакого коронавируса». По ее словам, «в морге родственникам умерших предлагают записать, что от коронавируса, мол, им все равно уже, а им для статистики надо».

Тогда полицейские составили на женщину протокол об административном правонарушении за злоупотребление свободой массовой информации. Во время заседания она свою вину признала и раскаялась.

- Согласно изменениям в административном кодексе от 2019 года такие безобидные комментарии толкуются судебной системой как недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сведений, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - рассказали в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU