«Нет никакого коронавируса»: свердловчанку оштрафовали на 30 тысяч за фейк о COVID-19
Жительницу Первоуральска, что в Свердловской области, оштрафовали на 30 тысяч за фейки о коронавирусе, которые она распространяла в соцсетях. Об этом рассказали в судебном участке №2 Первоуральского горсуда, где и рассматривалось дело.
В середине мая этого года женщина написала в одном из пабликов в комментариях о том, что в ГКБ №40 практически нет заболевших COVID-19, и «нет никакого коронавируса». По ее словам, «в морге родственникам умерших предлагают записать, что от коронавируса, мол, им все равно уже, а им для статистики надо».
Тогда полицейские составили на женщину протокол об административном правонарушении за злоупотребление свободой массовой информации. Во время заседания она свою вину признала и раскаялась.
- Согласно изменениям в административном кодексе от 2019 года такие безобидные комментарии толкуются судебной системой как недостоверная общественно значимая информация под видом достоверных сведений, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, - рассказали в суде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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