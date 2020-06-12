Второй день подряд без смертей: в Свердловской области за сутки 320 человек заболели коронавирусом

Оперативный штаб опубликовал новую сводку по заболевшим коронавирусом в Свердловской области: за сутки в регионе подтвердилось еще 320 диагнозов. К 12 июня общее число заразившихся Covid-19 составляет 8826 пациентов.

COVID-19 нашли у 203 жителей Екатеринбурга, остальные заболевшие из Арамиля, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Красноуральска, Невьянска, Нижнего Тагила, а также других муниципалитетов Свердловской области.

- В тяжелом состояние находится 81 человек, все они госпитализированы. Из этого числа только 74 пациента в реанимации и 39 на аппаратах ИВЛ, - поясняют в оперштабе Свердловской области.

Помимо этого число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 547. Все остальные свердловчане с подтвержденным Covid-19 в удовлетворительном состоянии.

Между тем, сегодня выписали 122 человека. От коронавируса вылечились за все время 3912 пациентов. Также на 12 июня не зарегистрировано ни одной смерти. Сутками ранее от инфекции тоже ни один человек не скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 12 июня 2020 года: даже чудо не поможет снять карантин. Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 12 июня 2020 года (подробнее).