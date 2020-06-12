Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 12 июня 2020 года: даже чудо не поможет снять карантин

ОКОНЧАТЕЛЬНО ВЫШЛИ НА ПЛАТО

Редакция «Комсомолки» продолжает серию материалов с последними новостями на тему «Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области в 2020 году». По состоянию на 12 июня стало известно, что регион не только вышел на плато, но и максимально приблизился к окончанию пандемии. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-губернатор Павел Креков.

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- Губернатор Евгений Куйвашев провел очередную встречу с учеными и медиками, изучающими меры по противодействию коронавирусу. По их мнению, мы совершенно точно вышли на плато. При росте проводимых анализов, рост заболевших не меняется. Сроки по снижению называются разные, это произойдет в самом обозримом будущем, - рассказал чиновник.

КОГДА СНИМУТ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Именно такой вопрос задали уральцы главе региона в его Instagram. Губернатор не стал прикрываться дежурными фразами и ответил максимально доходчиво.

- Боюсь, что если бы даже произошло чудо, коронавирус завтра исчез и все перестали болеть, сразу снять все ограничения мы все равно бы не смогли, - написал губернатор Евгений Куйвашев. - Действующая эпидобстановка позволяет проводить на открытом воздухе соревнования по неконтактным видам спорта, к которым баскетбол вряд ли можно отнести.

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СТАТИСТИКА

За последний день на Среднем Урале было зарегистрировано 312 новых случаев COVID-19. Таким образом число заболевших достигло 8 506 человек.

Статистика за последние суткиФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 80 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 37 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 148 человек. Всего уральские врачи вылечили 3790 пациентов, - отмечают свердловском оперштабе.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СКОНЧАЛСЯ ВРАЧ, ВЫЛЕЧИВШИЙ 20 ТЫСЯЧ ПАЦИЕНТОВ

Корреспонденту «КП» Данилу Свечкову удалось поговорить с вдовой единственного скончавшегося от коронавирусной инфекции врача. Речь идет об Анатолии Манакове. Он возглавлял отделение народной медицины в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге и ушел из жизни на 69-м году жизни.

За помощью к Анатолию Ивановичу обращались люди с онкологическими заболеваниями, солдаты, прошедшие «горячие точки», инвалиды Великой Отечественной войны.Фото: предоставлено Галиной Манаковой

Незадолго до этого ему удалось победить рак. 10 мая супруг позвонил ей 30 раз.Это был последний день его жизни.

- Он тогда позвонил мне, сказал, что температура не снижается и ему все хуже. Говорил, что согласится на палату интенсивной терапии, -рассказала нашему изданию его супруга Галина. - Он предупредил, что больше мне пока звонить не сможет.

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