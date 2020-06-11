Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:43:51+03:00

Скоро власти объявят показатели по наличию антител у населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний Урал уже вышел на плато

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Вице-губернатор Свердловской области Павле Креков рассказал о сотоянии в регионе по состоянию на 11 июня 2020 года.

По его словам, сегодня Евгений Куйвашев провел очередную встречу с учеными и медиками, изучающими меры по противодействию коронавирусу. По их мнению мы совершенно точно вышли на плато.

- При росте проводимых анализов, рост заболевших не меняется. Сроки по снижению называются разные, это произойдет в самом обозримом будущем, - рассказал чиновник.

Кроме этого власти Среднего Урала готовится к возобновлению оздоровительного сезона.

- Мы ведем речь об открытии санаториев и курортов, имеющих медицинскую лицензию, - добавил Павел Креков.

ИСТОЧНИК KP.RU