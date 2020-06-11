Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков
Вице-губернатор Свердловской области Павле Креков рассказал о сотоянии в регионе по состоянию на 11 июня 2020 года.
По его словам, сегодня Евгений Куйвашев провел очередную встречу с учеными и медиками, изучающими меры по противодействию коронавирусу. По их мнению мы совершенно точно вышли на плато.
- При росте проводимых анализов, рост заболевших не меняется. Сроки по снижению называются разные, это произойдет в самом обозримом будущем, - рассказал чиновник.
Кроме этого власти Среднего Урала готовится к возобновлению оздоровительного сезона.
- Мы ведем речь об открытии санаториев и курортов, имеющих медицинскую лицензию, - добавил Павел Креков.
ИСТОЧНИК KP.RU