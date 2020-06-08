Заперся в библиотеке с котиком: Евгений Ройзман заболел коронавирусом

Бывший мэр Екатеринбурга и экс-депутат Госдумы Евгений Ройзман заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем блоге на Facebook.

- Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал. Вроде не с чего. Температура 37. Справился за два дня. Симптомов нет, но тест решил сделать. Так и есть. Показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес, - написал Евгений Ройзман.

Евгений Ройзман и кот Финик. Фото: Facebook

Также политик попросил россиян отнестись серьезнее к риску, связанным с пандемией и пожелал всем подписчикам здоровья. А компанию на карантине ему составит милый кот по кличке Финик.

В разговоре с «КП» Ройзман отметил, что у него болезнь протекает в легкой форме.

Евгений Ройзман заболел COVID-19 00:00 00:00

- Я, как человек ответственный, сразу же сдал тест. Не думаю, что это удивительно – сейчас в регионах идет рост заболеваемости. Но мне даже препараты не выписали – симптомов ведь нет. Кот Финик? Да мы его с женой несколько лет назад подобрали, будет моим соседом по карантину. Супруга тоже со мной, - рассказал Ройзман.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 7668 случаев COVID-19. Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 75 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 33 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 3273 пациента. Общее число летальных исходов – 43.