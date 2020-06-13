2020-06-13T03:36:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области

Только в Екатеринбурге COIVD-19 нашли у 5 743 человек
Олег ГАЛИМОВ
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Только в Екатеринбурге заболели 5743 человекТолько в Екатеринбурге заболели 5743 человекФото: Иван МАКЕЕВ
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало рейтинг городов в соответствии с количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Публикуем список по состоянию на утро 13 июня 2020 года.

Рейтинг топ-10:

Екатеринбург 5743

Нижний Тагил 343

Верхняя Пышма 264

Березовский 203

Первоуральск 154

Карта распространения COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Роспотребнадзор

Карта распространения COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Роспотребнадзор

Каменск-Уральский и Каменский район 129

Невьянск 113

Полевской 112

Ревда 87

Камышлов и Камышловский район 85

Отмечается, что восемь заболевших выявлены в одном из обсерваторов, а также 201 человек из других регионов страны.

ЕДИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ СРЕДИ ВРАЧЕЙ

На этой неделе «КП»-Екатеринбург рассказывала историю свердловского врача, который скончался от смертельной инфекции. Речь идет об Анатолии Манакове. Он возглавлял отделение народной медицины в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге и ушел из жизни на 69-м году жизни. Пока это первый и единственный случай смерти медицинского работника на Среднем Урале.

Незадолго до этого ему удалось победить рак. 10 мая супруг позвонил ей 30 раз.Это был последний день его жизни.

- Он тогда позвонил мне, сказал, что температура не снижается и ему все хуже. Говорил, что согласится на палату интенсивной терапии, -рассказала нашему изданию его супруга Галина. - Он предупредил, что больше мне пока звонить не сможет.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в регионе зарегистрировано 8826 случаев COVID-19.

Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Всего уральские врачи вылечили 3912 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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