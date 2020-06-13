Цифры ужасают: карта распространения коронавируса в Свердловской области
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области опубликовало рейтинг городов в соответствии с количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Публикуем список по состоянию на утро 13 июня 2020 года.
Рейтинг топ-10:
Екатеринбург 5743
Нижний Тагил 343
Верхняя Пышма 264
Березовский 203
Первоуральск 154
Карта распространения COVID-19 на Среднем Урале. Фото: Роспотребнадзор
Каменск-Уральский и Каменский район 129
Невьянск 113
Полевской 112
Ревда 87
Камышлов и Камышловский район 85
Отмечается, что восемь заболевших выявлены в одном из обсерваторов, а также 201 человек из других регионов страны.
ЕДИНСТВЕННАЯ СМЕРТЬ СРЕДИ ВРАЧЕЙ
На этой неделе «КП»-Екатеринбург рассказывала историю свердловского врача, который скончался от смертельной инфекции. Речь идет об Анатолии Манакове. Он возглавлял отделение народной медицины в Госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге и ушел из жизни на 69-м году жизни. Пока это первый и единственный случай смерти медицинского работника на Среднем Урале.
Незадолго до этого ему удалось победить рак. 10 мая супруг позвонил ей 30 раз.Это был последний день его жизни.
- Он тогда позвонил мне, сказал, что температура не снижается и ему все хуже. Говорил, что согласится на палату интенсивной терапии, -рассказала нашему изданию его супруга Галина. - Он предупредил, что больше мне пока звонить не сможет.
ОФИЦИАЛЬНО
Всего в регионе зарегистрировано 8826 случаев COVID-19.
Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, в том числе 39 – на аппаратах ИВЛ. Всего уральские врачи вылечили 3912 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU