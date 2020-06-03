Побили все прошлые рекорды: за сутки на Среднем Урале нашли 357 зараженных COVID-19

С каждым днем в Свердловской области число заболевших за сутки увеличивается. На этот раз в регионе подтвердились сразу 357 случаев коронавируса – это самый большой рекорд, который был зафиксирован за все время пандемии. Всего же на Среднем Урале – 6 381 заболевший. Больше всего новых пациентов – в Екатеринбурге (+217 за сутки). Об этом сообщает региональный оперштаб. Кстати, накануне вице-губернатор Павел Креков сообщил, что уже в ближайшее время Свердловская область выйдет на плато по числу заболевших.

- Мы как никогда много обследуем людей. Это одна из основных причин роста показателей заболеваемости. Страшна не цифра. Страшен человек, который заражает других. Чем раньше мы его выявим, тем лучше. Скоро мы выйдем на плато, - сказал Креков.

Число детей, у которых подтверждается вирус, за последнее время возросло на 15%. Состояние 55 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 30 – на аппаратах ИВЛ.

- Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 415. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки от COVID-19 погибли еще два человека, таким образом, общее число смертей – 33.

Но есть и хорошие новости: за все время медикам удалось выписать еще 2 680 человек.

Напомним, в Свердловской области продлен режим самоизоляции – до 8 июня. Пока что, по словам губернатора Евгения Куйвашева, его снимать нельзя, поскольку каждый день прирост новых заболевших – больше 280 человек. По словам главы региона, если на протяжении трех дней будет тенденция к снижению числа случаев диагностирования коронавируса в Свердловской области, то, возможно, часть ограничительных мер и удастся снять до 8 июня.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России выявлено 432 277 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 215 летальных исходов, выздоровело 195 957 человек.

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