Вице-губернатор: «Скоро Свердловская область выйдет на плато»

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:19:27+03:00

Всего в Свердловской области зарегистрировано 6024 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области увеличилось число тестируемых на коронавирус. Об этом в ходе брифинга сообщил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

- Мы как никогда много обследуем людей. Это одна из основных причин роста показателей заболеваемости. Страшна не цифра. Страшен человек, который заражает других. Чем раньше мы его выявим, тем лучше. Скоро мы выйдем на плато, - сказал Креков.

Также политик отметил, что общее число детей достигло порядка 15% от общего числа заболевших.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего в Свердловской области зарегистрировано 6024 случаев COVID-19. За последние сутки зарегистрировано два случая смерти больных с коронавирусом. Общее число летальных исходов – 31.

Состояние 56 госпитализированных оценивается как тяжелое, все они находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 28 – на аппаратах ИВЛ.

Всего уральские врачи вылечили 2510 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU