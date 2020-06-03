Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 3 июня 2020 года: кино по новым правилам и новый рекорд по заболевшим

СТАТИСТИКА

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области официально зарегистрировано еще 292 случая коронавируса, из которых 200 - в Екатеринбурге. Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составило 6 024 человека. Также в регионе за сутки погибли еще два человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, общее число смертей выросло до 31.

За сутки из инфекционных отделений больниц Свердловской области выписано 173 человека. А общее число выздоровевших достигло отметки в 2 510 человек. В Екатеринбурге и по всей области режим ограничений продлили до 8 июня.

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Новые заболевшие помимо Екатеринбурга зафиксированы в Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Асбесте, Верхнем Дуброво, Кушве, Нижней Туре, Невьянске, Реже, Ревде, Серове, Староуткинске, Полевском, Камышлове, Нижнесергинском, Каменском и Красноуфимском районах, Заречном, Ирбите, Верх-Нейвинске, Березовском, Верхней Пышме, а также в Белоярском, Артинском, Сысертском, Талицком и Тавдинском районах.

Динамика распространения коронавируса на 2 июняФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

КИНО ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Во второй половине июля в Екатеринбурге и Свердловской области могут открыться кинотеатры. При этом, в развлекательных заведениях посетителям придется соблюдать строгие правила.

В залах для показов зрителей будут размещать особым образом с соблюдением социальной дистанции, при себе нужно будет иметь средства индивидуальной защиты – маски.

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Между сеансами должен быть временной промежуток минимум в полчаса, чтобы сотрудники кинотеатра успели провести дезинфекцию. Сеансы в разных залах будут стартовать с разницей в 10-15 минут, чтобы не допустить столпотворения в коридорах.

Как и прежде, зрителей будут впускать в зал заранее, чтобы не создавать давку на входе.

Маска - обязательный атрибут любого уральцаФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫХОД НА ПЛАТО

В Свердловской области увеличилось число граждан, которых тестируют на коронавирус. Это, по словам вице-губернатора Павла Крекова, стало одной из причин, по которой в последние дни резко выросло число заболевших коронавирусом.

- Страшна не цифра, страшен человек, который заражает других. Чем раньше мы его выявим, тем лучше. Скоро мы выйдем на плато, - говорит Павле Креков.

Также вице-губернатор отметил, что в общей статистике заболеваемости коронавирусом число детей достигло 15%.

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